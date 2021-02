Vakcína Pfizer/BioNTech na 99 % chráni pred ťažkým priebehom COVIDu-19

Izrael v sobotu oznámil, že dva týždne po druhej dávke vakcína Pfizer/BioNTech chráni na 99,2 percenta pred závažným priebehom choroby. Pravdepodobnosť hospitalizácie a prípadne aj smrti sa po podaní oboch dávok tejto vakcíny znižuje o 98,9 percenta, zatiaľ čo riziko nakazenia covidom sa takto redukuje o 95,8 percenta.

„Vakcína dramaticky redukuje riziko vážneho priebehu choroby a úmrtia a tento vplyv môžete vidieť v našich štatistikách chorobnosti,“ uviedol generálny riaditeľ odboru ministerstva zdravotníctva Chezi Levi.

Vakcína vyvinutá farmaceutickým gigantom Pfizer a jeho nemeckým partnerom BioNTech je založená na novej technológii mRNA a bola prvou vakcínou proti Covid-19, ktorá bola koncom minulého roka schválená na Západe.

Izrael, ktorý má jeden z najsofistiko­vanejších systémov zberu lekárskych dát na svete, zabezpečil značnú zásobu vakcín Pfizer/ BioNTech zaplatením vyššej ako trhovej ceny a uzatvorením dohody o poskytnutí biomedicínskych údajov o účinku vakcíny pre potreby americkej spoločnosti.

Okrem tejto vakcíny sa v Izraeli na imunizáciu obyvateľstva používa v menšej miere aj vakcína spoločnosti Moderna.

Očkovacia kampaň v Izraeli je považovaná za najrýchlejšiu na svete: podľa najnovších údajov ministerstva zdravotníctva od decembra dostalo prvú dávku vakcíny Pfizer/BioNTech 4,25 milióna ľudí z celkovo deväťmiliónovej populácie.

Asi 2,88 milióna ľudí absolvovalo odporúčanú plnú očkovaciu kúru a dostalo aj druhú dávku vakcíny.

Asi tri milióny obyvateľov Izraela sa momentálne očkovať nebudú: buď majú menej ako 16 rokov, alebo prekonali covid, prípadne majú iné ochorenie, ktoré sa očkovaním proti covidu nezlučuje.

Cieľom Izraela je do konca marca zaočkovať všetkých obyvateľov vo veku nad 16 rokov. „Umožní nám to vrátiť sa k nášmu obvyklému spôsobu života,“ uviedol Levi.

K zverejneniu údajov o účinnosti vakcíny Pfizer/BioNTech došlo v čase, keď by Izrael mal od nedele zrušiť niektoré z hlavných obmedzení platných od konca decembra ako súčasť tretej vlny lockdownu.

Od nedele sa v Izraeli zavádza aj používanie osvedčenia Green Pass, ktoré umožní očkovaným alebo uzdraveným zúčastňovať sa na rôznych aktivitách.

V nedeľu by sa v Izraeli mali znovu otvoriť obchody, telocvične, hotely a ďalšie prevádzky. obchody, nákupné centrá, trhy, múzeá a knižnice budú otvorené pre všetkých bez výnimky. Iba zaočkovaní alebo ľudia, ktorí prekonali covid, budú môcť využívať telocvične, zúčastňovať sa na športových a kultúrnych podujatiach a ubytovať sa v hoteloch, dodal denník The Times of Israel.