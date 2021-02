EMA: Nemôžeme Rusko prinútiť, aby nám poslalo dáta k Sputniku

Dôveruj, ale preveruj

"V časoch studenej vojny sa hovorilo, dôveruj, ale preveruj. Nezmenilo sa. A o tom to celé je. Keď budeme mať k dispozícii dáta a budeme presvedčení, že spĺňajú štandardy, tak by som si takú vakcínu určite zobral,“ vyhlásil Eichler.

Vakcinácia v celej Európskej únii by sa mala urýchliť. Pred dvojdňovým summitom lídrov EÚ, ktorý sa včera začal vo virtuálnej podobe, to členským krajinám odkázal predseda Európskej rady Charles Michel.

Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v mnohých štátoch únie postupuje pomerne pomalým tempom. Problémom je najmä nedostatok vakcín, keď ich výrobcovia nevedia splniť, k čomu sa v kontraktoch zaviazali. Michel uviedol, že je potrebné urýchliť proces schvaľovania očkovacích látok, ale aj ich výrobu a dodávky.

"V tejto súvislosti bude napríklad potrebné hľadať riešenia, ako zabezpečiť spoluprácu výrobcov z rôznych dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť výrobu v EÚ. Bude tiež potrebné zabezpečiť, aby boli dodávky vakcín predvídateľné a aby si farmaceutické spoločnosti plnili svoje záväzky,“ pripomenul predseda Európskej rady.

Na videoschôdzke Slovensko zastupuje premiér Igor Matovič. Stretnutie pokračuje aj v piatok.

Ruský Sputnik V a iné vakcíny by mohli pomôcť zvýšiť zaočkovanosť obyvateľstva v krajinách EÚ. Na Slovensku sa o tejto téme minulý týždeň rozpútala prudká debata. Eichler potvrdil, že EMA je s Ruskom v kontakte, ale agentúra nedostala nijakú žiadosť o autorizáciu vakcíny Sputnik V.

"Komunikujeme však s výrobcom tejto očkovacej látky. Je to v rámci procesu, ktorý nazývame vedecké poradenstvo. Vyzerá to tak, že sa na nás obráti výrobca liečiva a opýta sa, aké vedecké dáta od neho budeme vyžadovať, aby, keď bude všetko v poriadku, dostal licenciu. Robíme to aj s producentom Sputnika. EMA bola v tomto prípade proaktívna. Výrobcovi sme povedali, že ak požiada o schválenie, budeme musieť navštíviť jeho prevádzky. Ešte sme v nich neboli, ale je to štandardná procedúra,“ povedal Eichler na tlačovej videokonferencii, ktorú zorganizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Ozývajú sa hlasy, že na EMA by sa mali priamo obrátiť predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová, aby organizácia vyzvala Rusko na začatie procesu autorizácie. Podobne by mohol konať riaditeľ agentúry. Pripomenul to europoslanec Robert Hajšel. Aktívnejšie by v tom mohlo byť aj portugalské predsedníctvo Rady EÚ, respektíve samotná slovenská diplomacia. To si myslí podpredseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kmec.

Na rýchlosti záleží

"Môžeme niekoho prinútiť, aby nám poslal dáta? Krátka odpoveď na túto otázku je nie. Ako organizácia to nemôžeme urobiť,“ tvrdí Eichler. "Je na výrobcovi, aby sa na nás obrátil a žiadal o schválenie svojho výrobku. Nezabúdajte, že on sa predsa uchádza, aby mohol predávať produkt na európskom trhu. Je to na jeho rozhodnutí. Nerobíme to my. Či by to mali urobiť politici, na to ja odpovedať nemôžem. Často však počúvame, že EMA by mala byť rýchlejšia. Beriem to ako férovú poznámku. Vieme, že na rýchlosti záleží. Ale doteraz sa nestalo, aby na nás niekto robil politický nátlak, ako máme rozhodovať,“ skonštatoval Eichler.

V EÚ doteraz schválili tri vakcíny proti COVID-19. Pfizer-BioNTech, Moderna a AstraZeneca. "Je veľmi pravdepodobné, že do konca prvého štvrťroku, teda v najbližších troch, štyroch týždňoch, by sme mali odobriť štvrtú očkovaciu látku. Hovorím o vakcíne spoločnosti Johnson & Johnson. V takzvanom rolling review máme ďalšie dve vakcíny, Novavax a Curevac. Sme tiež v úzkom kontakte s 26 ďalšími výrobcami, s nimi sme vo fáze vedeckého poradenstva. A okrem toho komunikujeme s 50 až 60 firmami, ktoré sa tiež pokúšajú vyrobiť očkovaciu látku,“ povedal Eichler.