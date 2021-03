Američania zabuchli dvere pred kamarátom Zelenského

Ani takmer dva mesiace od príchodu Joea Bidena k moci sa Volodymyr Zelenskyj nedočkal zoznamovacieho telefonátu s novým lídrom USA. Vyzerá to tak, že Washington chce najprv vidieť jasné kroky proti nebezpečnému oligarchovi, čím by ukrajinský prezident ukázal, že to s očistou v spoločnosti naozaj myslí vážne.

Pred mesiacom šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba povedal, že telefonát prezidentov sa pripravuje. Nič sa však potom nepohlo. Pred týždňom Zelenského hovorkyňa Julia Mendelová uviedla, že netreba hľadať nič zlé za tým, že zatiaľ spolu nevolali. Jej vysvetlenie však dôveryhodne nevyznelo. „Biden doteraz úplne nevytvoril svoju administratívu, nie je tam veľa ľudí, ktorých by sme mohli kontaktovať," povedala pre server Gordon.

Mimochodom, kým v Kyjeve zatiaľ márne čakajú na telefonát z Bieleho domu, naopak, v Bratislave je už dohodnutý. Grasalkovičov palác minulý týždeň informoval, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová má naplánovaný telefonický rozhovor s Bidenom.

Zelenskyj, ktorý netuší, kedy mu americký líder zavolá, sa medzitým dozvedel z USA vec, ktorá ho nemohla potešiť. Šéf diplomacie Anthony Blinken oznámil, že zakazuje vstup do Spojených štátov toxickému ukrajinskému boháčovi Ihorovi Kolomojskému a najbližším členom jeho rodiny, lebo sa pred siedmimi rokmi zaplietol do rozsiahlej korupcie. „Zároveň chcem vysloviť obavu v súvislosti so súčasnými a s pokračujúcimi snahami Kolomojského o podkopávanie demokratického procesu a inštitúcií na Ukrajine, čo predstavuje vážnu hrozbu pre jej budúcnosť," napísal Blinken sa na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí.

Ako to môže súvisieť s odkladaným telefonátom? Zelenskyj sa dlhé roky kamaráti so Kolomojským, ktorému je zaviazaný. Oligarchova televízna stanica vysielala pred voľbami v roku 2019 úspešný komediálny seriál, v ktorom Zelenskyj stvárnil postavu prezidenta, čo mu prinieslo toľko politických bodov, že napokon ho Ukrajinci zvolili za skutočnú hlavu štátu.

Kolomojskyj má za ušami veľa špiny. Asi najviac sa smutne zviditeľnil, keď mal vytunelovať niekoľko miliárd dolárov z banky, ktorú spoluvlastnil. Finančný dom cielene poskytoval z peňazí vkladateľov obrovské úvery, o ktorých bolo vopred jasné, že nebudú nikdy splatené.

Mienkotvorný denník Washington Post (WP) vidí v rozhodnutí Blinkena jasný odkaz: „Sankciami proti Kolomojskému Bidenova vláda podporuje naliehanie USA na Zelenského, aby podnikol dôrazné kroky smerujúce k reforme ekonomického a politického systému. Predtým účinkoval v televízii Kolomojského a dostal sa do podozrenia, že je vystavený vplyvu tohto magnáta."

Pre Zelenského musí byť veľmi nepríjemné, že Blinken sa vyslovene zmienil o súčasnom úsilí Kolomojského podkopávať reformy na Ukrajine. „Snaha Zelenského ísť po oligarchoch je nerovnomerná, sankcie proti Kolomojskému sú signál z USA, aby to urobil," povedal pre WP bývalý špičkový americký diplomat Daniel Fried.

Verejným tajomstvom je, že Kolomojskyj zasahuje Zelenskému do obsadzovania významných postov. Server Deutsche Welle (DW) napísal, že po Blinkenovom rozhodnutí si prezident musí vybrať medzi oligarchom a snahou o dobré vzťahy s Bidenom. Ide aj o peniaze: „Vyzeralo by logicky, keby Štúdio Kvartál 95 odstúpilo od spolupráce s televíznou stanicou 1 + 1, ktorú ovláda oligarcha. V opačnom prípade to vychádza tak, že prezident Ukrajiny zostáva závislý od človeka, ktorého USA oficiálne podozrievajú z korupcie," upozornil DW. Audiovizuálna firma Štúdio Kvartál 95, ktorú v roku 2003 založil Zelenskyj, zarába na zábavných programoch vysielaných na stanici 1 + 1.