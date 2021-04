Zablokovaný Suezský prieplav môže byť predzvesťou konfliktu

Loď Ever Given a sprievodný remorkér v Suezskom prieplave.

Loď Ever Given a sprievodný remorkér v Suezskom prieplave. Autor: SITA/AP

Bola to len náhoda. Gigantická kontajnerová loď Ever Given sa 23. marca zasekla v Suezskom prieplave. Týždeň bola globálna ekonomika v napätí, ale plavidlo sa podarilo uvoľniť. Čo by sa však stalo, keby sa Suez niekto pokúsil zablokovať úmyselne?

Vojenská taktika

Scott Savitz z think tanku RAND Corporation pripomína, že vojenská taktika blokovanie loďami sa v dejinách uplatnila najmä vtedy, keď jedna z bojujúcich strán chcela znemožniť nepriateľovi fungovanie prístavov.

"Má dlhú históriu. Britské sily taktiku uplatnili v oboch svetových vojnách. Armáda USA ju použila počas americkej občianskej vojny. Historicky je zdokumentovali už pred tisíc rokmi. Ale tento staroveký námorný manéver je stále dôležitý aj v 21. storočí. V roku 2014 ho využili ruské sily a v krymskom prístave dostali do pasce veľkú časť ukrajinského námorníctva. Pri vstupe do prístavu potopili dve lode. Ukrajinské plavidlá sa tak nemohli dostať na šíre more a bolo ich možné obsadiť z pevniny,“ napísal Savitz pre spravodajskú stránku Defense One.

Cez Suezský prieplav ide 12 percent svetového obchodu. Podľa námorného žurnálu Lloyd's List stála kríza so zablokovanou cestou každú hodinu 400 miliónov dolárov, čo sa vzťahuje na nedodaný tovar.

"Situácia s Ever Given potvrdila, že ultraveľké kontajnerové plavidlá vytvárajú nové riziká pre námorný transportný systém v prieplavoch a úzkych prielivoch. Predpokladám, že v Sueze budú zavedené prísnejšie pravidlá týkajúce sa bezpečnosti navigačných manévrov, aby sa v budúcnosti podarilo zabrániť nehodám, akú sme videli,“ uviedol pre Pravdu Rockford Weitz, expert na námornú dopravu z Tuftsovej univerzity v Massachusetts.

V prípade zaseknutej Ever Given pravdepodobne zlyhal ľudský faktor alebo technika, respektíve oboje. Odborník však upozornil na iný problém.

"Narušenie námornej dopravy ukázalo, že veľké komerčné plavidlá by sa mohli stať terčom kybernetických útokov práve v čase, keď plávajú cez miesta ako Suezský kanál. Incident s Ever Given naznačil, aký možný vplyv by mal takto vytvorený problém na globálny obchod,“ povedal Weitz, ktorý pridal aj hrozivo znejúci scenár.

"Jedna z realistických predpovedí by mohla byť, že by sa Irán v prípade konfliktu s USA v Perzskom zálive pokúsil prostredníctvom kybernetických útokov znemožniť plavbu cez Suezský prieplav. Cieľom Teheránu by bolo predĺžiť čas, za ktorý by americké námorníctvo alebo jeho spojenci mohli dostať posily zo Stredozemného mora do Červeného mora na ceste do Perzského zálivu,“ vysvetlil Weitz.

Okrem sofistikovanejších kybernetických prostriedkov však môže byť doprava cez Suez ohrozená aj konvenčnejšími spôsobmi. V júli a auguste 2013 teroristi z Furkán brigád zaútočili granátometmi na lode v prieplave. Militanti označili Suez za tepnu obchodu neveriacich a tyranských krajín.

"Niektorí experti tvrdia, že útoky granátometmi nepotopia väčšiu loď a nezablokujú kanál. Mohlo by sa to však podariť odpálením plavidla naloženého výbušninami. Na Sinajskom polostrove pôsobí viacero skupín, ktoré majú skúsenosti s výrobou bômb,“ priblížil problém v roku 2014 článok Útoky v Sueze: Riziko pre prieplav? v magazíne CTC Sentinel Centra pre boj s terorizmom vo West Pointe.

VIDEO: Loď Ever Given smeruje von z kanála.

Čo bude s loďami?

Po uvoľnení Ever Given sa zaseknuté lode vydali na ďalšiu cestu cez prieplav, respektíve niektoré plavidlá sa už predtým rozhodli nečakať a vzali to okolo afrického Mysu dobrej nádeje.

"Práce nebolo počas blokády veľa. Teraz očakávame, že lode prídu naraz a budeme makať ako šialení,“ povedal pre denník Financial Times vodič nákladného auta Dimitris Chrysochoidis v gréckom prístave Pireus.

Bude sa taký nápor dať zvládnuť? "Je to chaotická situácia. Teraz, keď sa fľaša od kečupu otvorila, začnú sa vyjednávania,“ pomohol si pre Financial Times prirovnaním Simon Sundboell, šéf firmy of eeSea, ktorá sleduje kontajnerové lode.

Na vstupoch do prieplavu bolo zablokovaných viac ako 360 lodí. Plavidlá, ktoré smerovali do Európy, by sa mali do cieľových prístavov dostať v druhej polovici tohto týždňa. Lode, ktoré mali namierené do Ázie a na východné pobrežie USA, by tam mali doplávať v druhej polovici apríla.

"Zápcha sa už rozpustila. Niektoré prístavy budú mať v nasledujúcich týždňoch viac práce, ale väčšina z nich má dostatočnú kapacitu, aby to zvládla,“ tvrdí Weitz.