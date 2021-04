Izrael vraj zaútočil. Čo urobí Irán?

Sivá zóna

Odborník reagoval na incident, keď Natanz cez víkend zasiahol kybernetický útok. Podľa zdrojov z amerických tajných služieb, na ktoré sa odvoláva denník New York Times, Iránci prišli o celý samostatný vnútorný energetický systém zariadenia, ktorý úplne zničil výbuch. Obnova by vraj mohla trvať až deväť mesiacov. Teherán útok označil na jadrový terorizmus a sľubuje pomstu.

V Natanze len tesne pred explóziou Iránci opätovne spustili centrifúgy alebo odstredivky, ktoré mali zrýchliť výrobu obohateného uránu. Zároveň útok prišiel iba niekoľko dní po tom, čo Washington a Teherán začali vo Viedni cez prostredníkov diskutovať, ako ďalej s iránskou jadrovou dohodou z roku 2015. Od zmluvy v roku 2017 odstúpil americký prezident Donald Trump a na Teherán uvalil sankcie. Irán v reakcii na to viac ráz dohodu porušil.

Izrael priamo nepotvrdil, že stojí za útokom na Natanz, ale ani nepovedal nič, čím by sa to pokúsil vyvrátiť. "Operácie na Blízkom východe neskrývame pre očami nepriateľa,“ vyhlásil šéf izraelských ozbrojených síl Aviv Kochavi.

"Poviem to takto. V každom prípade je isté, že Izrael chce, aby si ľudia mysleli, že stojí za útokom. A je veľmi pravdepodobné, že ho pripravil,“ povedal pre Pravdu Dorsey. "Izrael často pôsobí v akejsi sivej zóne. Myslím si, že v tomto prípade sa snaží vyprovokovať Irán k nejakej odpovedi, aby skomplikoval rokovania o jadrovej dohode. Zároveň je to odkaz Washingtonu, že Izrael si bude v tejto veci robiť, čo uzná za vhodné, bez ohľadu na to, aký prístup k Teheránu zvolí Biely dom. Je to v podstate tlak na Američanov, aby sa viac prispôsobili izraelskému prístupu. A okrem toho je útok odkazom pre partnerov v Perzskom zálive. Izrael im hovorí, že sa naň môžu spoľahnúť,“ vysvetlil Dorsey.

"Zdá sa, že Izrael sa k incidentu v náznakoch priznáva. Nie je to však na sto percent. No vyzerá to tak, že spustenie odstrediviek na obohacovanie uránu je pre Izrael červená čiara a útokom to Iránu pripomenul. Aj minulý rok sme boli v Natanze svedkami výbuchu, keď tam Irán pripravoval zlepšené centrifúgy. V médiách sa objavilo, že za ním stál Izrael,“ uviedol pre Pravdu Meir Javedanfar, expert na Irán z Interdiscipli­nárneho centra v Herzeliji.

Odborník pripomína, že útok sa do istej miery môže hodiť Američanom pri ich rokovaniach s Iránom. "Teherán chcel cez spustenie centrifúg vytvárať tlak na Washington, ale teraz o túto kartu prišiel,“ myslí si Javedanfar.

Satelitná snímka závodu na obohacovanie uránu Natanz v Iráne z 11. apríla 2021 Autor: SITA/AP, Planet Labs Inc.

Ďalšie napätie?

Povedie incident v Natanze k ďalšej eskalácie napätia na Blízkom východe? "Iránci budú kalkulovať, čo by im to prinieslo, a chápu, čo sa Izrael snaží dosiahnuť. Nemyslím si, že sa v tejto chvíli dajú vyprovokovať,“ predpovedá Dorsey.

Expert na Blízky východ Ahron Bregman z King's College v Londýne nepochybuje, že za útokom je Izrael. "Potrvá mesiace, kým sa Irán z neho úplne spamätá. Ale Izrael sa aj zahráva s ohňom. Iránci si veci pamätajú dlho a v istom momente môžu udrieť späť,“ povedal pre Pravdu Bregman.