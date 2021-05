Chlapec, ktorý ako jediný prežil pád lanovky, je pri vedomí

„Eitan je pri vedomí a je na jednotke intenzívnej starostlivosti. Je s ním jeho teta. Z lekárskeho hľadiska je stále v kritickom stave pre poranenia hrudníka, brušnej dutiny a zlomeniny končatín. V nasledujúcich dňoch bude prevezený z jednotky intenzívnej starostlivosti na nemocničnú izbu,“ uviedol hovorca nemocnice v Turíne. Agentúra ASNA tiež uvádza, že chlapca extubovali a dokáže sám dýchať.

Pri päťročnom chlapcovi sa okrem jeho tety nachádza aj psychologička, ktorá pomáha s rozhodnutiami o tom, čo a kedy chlapcovi oznámia. Pri nehode lanovky totiž prišiel o oboch rodičov, mladšieho brata a prastarých rodičov. Rodina chlapca pochádza z Izraela, kde ich vo štvrtok aj pochovajú.

Kabína lanovky sa zrútila neďaleko vrcholu hory Mottarone nad mestečkom Stresa. Odtrhnutá kabína mala dosiahnuť rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu a po náraze do stĺpa ju vyhodilo do vzduchu do výšky 50 metrov. Úplne zničená kabína zostala nakoniec visieť na strome. V dôsledku pádu zahynulo 14 ľudí.

O technických problémoch lanovky sa údajne vedelo už od 26. apríla. Talianske úrady v stredu zadržali tri osoby, ktoré mali úmyselne „manipulovať“ s núdzovou brzdou, čím chceli zabrániť tomu, aby bola lanovka vyradená z prevádzky.