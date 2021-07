Egypt prepustil loď, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav

Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, v stredu vyplávala z mesta Ismáílija po tom, ako sa egyptská vláda a japonský majiteľ lode dohodli na odškodnení za straty spôsobené marcovým incidentom.

Satelitná snímka kontajnerovej lode Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav

Satelitná snímka kontajnerovej lode Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav

Maxar Technologies via AP

Foto: SITA/AP , Maxar Technologies via AP

Podľa spravodajcu AFP loď zdvihla kotvy krátko po 11.30 SELČ a začala sa plaviť cez Suezský prieplav na sever smerom do Stredozemného mora. Loď Ever Given patrí japonskej spoločnosti Shoei Kisen Kaisha a plaví sa pod vlajkou Panamy.

Úrad Suezského prieplavu podrobnosti o dohode nezverejnil. Spočiatku požadoval odškodné vo výške 916 miliónov dolárov, neskôr sumu znížil na 550 miliónov dolárov.

Loď dlhá 400 metrov narazila 23. marca v Suezskom prieplave na plytčinu a blokovala jednu z najrušnejších námorných trás na svete až do 29. marca. Kontajnerovú loď zadržiavali egyptské úrady na základe súdnych príkazov až do vyplatenia odškodného.

Suezský prieplav s dĺžkou 193 kilometrov spája Stredozemné a Červené more, pričom predstavuje najkratšiu lodnú trasu medzi Európou a Áziou. Táto dopravná tepna patrí medzi kľúčové zdroje príjmov pre egyptskú ekonomiku.