Šéf NATO vyjadril znepokojenie nad výstavbou nových raketových síl v Číne

Čína podľa Stoltenberga rýchlo zvyšuje počet svojich jadrových hlavíc i moderných raketových nosičov. Toto všetko sa deje neobmedzene a netransparentne, do­dal.

„Ako globálna veľmoc má Čína globálnu zodpovednosť pri kontrole zbrojenia,“ povedal Stoltenberg na konferencii v Kodani venovanej tejto problematike.

Nezisková organizácia Federácia amerických vedcov (FAS) v júli upozornila, že Čína buduje v púšti v odľahlej Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade krajiny vyše 100 nových síl – podzemných priestorov pre medzikontinentálne balistické rakety.

V júni denník The Washington Post priniesol správu, že Čína začala stavať v púšti neďaleko mesta Jü-men na severozápade krajiny 119 takmer identických objektov, ktoré sa podobajú na už postavené odpaľovacie zariadenia určené pre jadrové balistické rakety. Zistili to výskumní pracovníci z kalifornskej univerzity v Monterey, ktorí porovnávali družicové snímky. Čínski jadroví experti však tieto informácie popreli.

V prípade, že by Čína uviedla silá v Sin-ťiangu a pri Jü-mene do prevádzky, predstihla by v tomto ukazovateli i Rusko a dosiahla by zhruba polovicu počtu odpaľovacích zariadení, ktoré majú k dispozícii Spojené štáty. Čína podľa odhadu FAS vlastní približne 350 jadrových hlavíc. USA a Rusko majú po 4-tisíc hlaviciach.