Pápež: Niektorí by chceli, aby som už bol mŕtvy

Periodikum La Civilt Cattolica zverejnilo obsah rozhovoru pápeža Františka so zástupcami slovenskej jezuitskej provincie, ktorý sa uskutočnil 12. septembra na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. Išlo o jeden z bodov pápežovej návštevy Slovenska.

Pápež počas súkromného stretnutia so spolubratmi priznal, že vie o svojich stále hlasnejších konzervatívnych kritikoch, pričom uviedol, že ich „zlomyseľné poznámky“ sú dielom diabla.

„Ja osobne si možno tieto útoky a údery zaslúžim, pretože som hriešnik. No cirkev si toto nezaslúži. Je to diablova robota. Niektorým z nich som to aj povedal,“ uviedol pápež.

Pripustil, že občas mu „dôjde trpezlivosť. Najmä keď vynášajú súdy bez toho, aby viedli skutočný dialóg. Tam nič nezmôžem. Ja si idem za svojím, nedám sa vtiahnuť do ich sveta ideí a fantázie. Nechcem tam vstupovať a uprednostňujem kázanie, kážem“.

Vtipkoval, prejavil čierny humor

Niektorí kritikov mu vyčítajú, že nehovorí o svätosti. „Vravia, že stále hovorím o sociálnej otázke a že som komunista – aj napriek tomu, že som napísal celú apoštolskú exhortáciu o svätosti Gaudete et exultate,“ poznamenal pápež.

V článku periodika sa konštatuje, že František počas celého stretnutia vtipkoval a prejavil sa aj jeho zmysel pre čierny humor a sebairóniu – najmä keď sa jeden z prítomných zaujímal, ako sa cíti po tom, ako mu v júli pri operácii odstránili 33 centimetrov hrubého čreva.

František odpovedal: „Ešte som nažive, aj keď si mnohí priali pravý opak a pripravovali konkláve“, ktoré tradične volí nového pápeža. „Trpezlivosť! Vďaka Bohu, mám sa dobre,“ uviedol pápež.

O odstúpení neuvažuje

Tento komentár je podľa agentúry AP odrazom intenzívneho záujmu o pápežovo zdravie, ako aj špekulácií, ktoré síce vždy sprevádzajú pontifikov, ale v prípade Františka, ktorý vyvoláva hlasný odpor časti cirkvi, sú možno ešte naliehavejšie.

AP pripomenula, že po jeho nedávnom desaťdňovom pobyte v nemocnici začali talianske médiá špekulovať o tom, že František by mohol z postu pápeža odstúpiť, a poukázali na potrebu vytvoriť normy upravujúce situáciu, keď je druhý pápež na dôchodku. Pápež však už predtým povedal, že odstúpenie mu „ani neprišlo na um“.

Počas stretnutia na apoštolskej nunciatúre v Bratislave sa prítomní členovia Spoločnosti Ježišovej pápeža pýtali, ako sa stavia k vnútornému napätiu v cirkvi a ku konzervatívcom, ktorí dlhodobo kritizujú jeho postoj ku kapitalizmu i záujem o životné prostredie a migrantov. AP pripomenula, že ich kritika sa zmenila na pobúrenie, keď František v júli zakročil proti sláveniu tradičnej latinskej omše. Pápež v rozhovore s jezuitmi vysvetlil, že „odteraz musí každý, kto bude chcieť celebrovať vetus ordo, žiadať o dovolenie Rím, ako sa to robí pri biritualizme“ (liturgickej symbióze západného a východného obradu pod latinskou katolíckou jurisdikciou).

Návrat do minulosti

Pápež František vysvetlil, že tento krok bol potrebný, pretože latinská omša sa stala zdrojom rozdelenia cirkvi a bola využívaná z ideologických dôvodov. Poukázal napríklad na prípady „mladíkov“, ktorí „mesiac po kňazskej vysviacke idú za biskupom a prosia ho o dovolenie slúžiť vetus ordo“. „Toto je jav, ktorý ukazuje, že sa chcú vrátiť do minulosti,“ objasnil pápež.

V rozhovore s jezuitmi pôsobiacimi na Slovensku sa pápež vyjadril k vízii katolíckej cirkvi, či pastoračnej práci. Hovoril aj o migrácii a strachu pred utečencami i o tzv. genderovej ideológii.

Jezuitský časopis La Civilt Cattolica často prináša správy o Františkových stretnutiach so jezuitmi, s ktorými sa podľa možnosti stretáva v každej krajine, ktorú v rámci svojich apoštolských ciest navštívi.

Web Vatican News uviedol, že rozhovor pápeža Františka so slovenskými jezuitmi je dostupný aj na portáli jezuiti.sk.