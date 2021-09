Voľby v Nemecku: Odchádza „Mutti“ Merkel a prichádza „tatinko“ Scholz?

Migranti na pracovnom trhu, zmeny v daniach, ale aj digitalizácia či klimatická zmena. Témy, ktoré ovládli parlamentné voľby v Nemecku. Rozhodovali najmä mladí voliči, a zvolili si zmenu. Nateraz opatrne, nové výzvy chcú nechať v rukách skúseného šéfa nemeckej Sociálnej demokracíe Olafa Scholza.

„Voliči ocenili jeho skúsenosti vo federálnej vláde, ako aj pokračovanie stability a istoty, čo sa Scholz naučil od Angely Merkelovej,“ povedala v rozhovore pre TV Pravda Karin Rogalska, nemecká novinárka a spolupracovníčka denníka Pravda.

Je presvedčená, že poverenie na zostavenie novej nemeckej vlády dostane práve Olaf Scholz, ktorý si do trojzáprahu vyberie zelených a liberálov.

„Bude to moderná vláda, ktorá bude pre Nemecko fantastická,“ upresnila Rogalska.

Neskrýva sklamanie z kresťanských demokratov, ktorí podľa nej nezareagovali na výzvy súčasnej doby a nedokázali urobiť pred voľbami sebareflexiu.

„Merkelová povedala, že dokážeme to, ale nepovedala ako. Scholz dokáže povedať ako to urobíme,“ dodala nemecká publicistka.

Podľa nej nová vláda nijako neotrasie hegemóniou Nemecka v rámci Európskej únie, a pozícia lídra jej zostane. „Sú tam nové témy klimatickej zmeny a digitalizácie,“ podčiarkla publicistka.

Ako sa zmenili nálady vo východnom Nemecku? Čo by mala nová vláda urobiť pre to, aby sa rozdiely so západnou časťou krajiny nezväčšovali? Bude nová nemecká vláda vytvorená do Vianoc? Pozrite si rozhovor s nemeckou publicistkou Karin Rogalskou pre TV Pravda.