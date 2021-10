Voľby v Česku by s náskokom vyhralo ANO, ČSSD by sa do Snemovne nedostala

Vo voľbách do českej Poslaneckej snemovne, ktoré sa budú konať už o necelý týždeň, by podľa najnovšieho a zároveň jedného z posledných predvolebných prieskumov zvíťazilo hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 27,3 percenta hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila koalícia Spolu a po nej koalícia Pirátov a Starostov a nezávislých (STAN). Vládna ČSSD by sa do dolnej komory parlamentu nedostala.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala koncom septembra agentúra STEM pre českú spravodajskú televíziu CNN Prima News.

Popularita hnutia ANO oproti niektorým prieskumom z posledných mesiacov mierne klesla. Ešte na začiatku septembra predpovedala sondáž ANO až 32,4 percenta hlasov. Aj podľa najnovšieho prieskumu agentúry STEM by však hnutie vyhralo s náskokom pred ostatnými stranami, píše portál Novinky.cz.

Koalícia Spolu (zložená zo strán ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by skončila ako druhá so ziskom 21,4 percenta. Nasledovala by koalícia Pirátov a STAN so ziskom 17,4 percenta hlasov.

Do dolnej komory parlamentu by sa dostala tiež Sloboda a priama demokracia (SPD) vedená Tomiom Okamurom (12,3 percenta hlasov). Prebojovala by sa tam aj Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) so ziskom 6,5 percenta. Hranicu piatich percent hlasov potrebných pre zvolenie do Snemovne by tesne prekročilo aj hnutie Prísaha Roberta Šlachtu (5,7 percenta).

Čítajte viac S Babišom a bez neho

Do Snemovne by sa naopak nedostala súčasná vládna Česká strana sociálnodemokra­tická (ČSSD), ktorá by podľa prieskumu získala len 4,4 percenta hlasov. Novinky.cz v tejto súvislosti približujú, že ČSSD dlhodobo bojuje s prepadom preferencií a podľa viacerých prieskumov z posledných mesiacov sa do Snemovne nedostane.

V súlade s najnovším prieskumom by ANO získalo v 200-člennej Poslaneckej snemovni 64 kresiel, koalícia Spolu 48 kresiel, Piráti a STAN by obsadili 39 kresiel, SPD by mala 26 mandátov, KSČM by si zaistila 23 a Prísaha 10 kresiel. Novinky.cz približujú, že obe koalície by tak ani po svojom prípadnom spojení nezískali v Snemovni väčšinu, a síce 101 hlasov.

Prieskum STEM-u prebiehal od 24. do 30. septembra. Zúčastnilo sa na ňom 1247 respondentov starších ako 18 rokov. Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať na budúci piatok a sobotu – 8. a 9. októbra.