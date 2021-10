Lukašenko ide trestať ľudí za sledovanie sociálnych sietí

Bieloruský úrad pre boj s organizovaným zločinom uviedol, že ľudia môžu byť za takzvané odoberanie nežiaducich telegramových kanálov stíhaní ako účastníci extrémistických zoskupení a odsúdení až na sedem rokov odňatia slobody. Nálepku „extrémistický“ si pritom v Bielorusku z veľkej časti vyslúžili zdroje kritizujúce režim Alexandra Lukašenka, upozornil informačné server Meduza.

„Odberatelia extrémistických kanálov na sieti Telegram ponesú trestnú zodpovednosť (…) ako účastníci extrémistických zoskupení,“ upozornil na tejto sieti bieloruský úrad pre boj s organizovaným zločinom (GUBOP). Zodpovedajúce uznesenie už v utorok prijala bieloruská vláda.

V Bielorusku bolo za extrémistické vyhlásených cez 100 telegramových kanálov. Väčšina z nich je zameraná na politické témy a kritiku súčasného bieloruského vedenia, podotkol server Meduza. Najväčší z nich, NeXT Live, odoberá cez 980 000 ľudí.

„Je to absolútne strašný útok na slobodu slova v Bielorusku. Je to rovnaké, ako keby vám hrozilo väzenie za to, že sledujete niekoho na twitteri,“ okomentovala novú právnu normu známa bieloruská novinárka Hanna Ljubakovová.

Sociálna sieť Telegram zohrala v Bielorusku dôležitú úlohu pri organizovaní minuloročných masových protestov po prezidentských voľbách, ktoré veľká časť bieloruskej verejnosti považuje za zmanipulované. Telegram však ako spôsob komunikácie s verejnosťou s obľubou používajú aj bieloruské úrady.