Poverenie od Zemana by som neprijal, tvrdí Babiš

Ešte v utorok Babiš hovoril, že mu Zeman na nedeľnej schôdzke v Lánoch zopakoval, že keď nastane chvíľa, osloví ho s poverením na zostavenie vlády ako predsedu najsilnejšej strany, nie koalície. „Je na mne, či to poverenie prijmem alebo neprijmem,“ komentoval situáciu nejednoznačne Babiš, ktorého cituje server Novinky.cz.

Vo štvrtok potom denníku Právo odmietol naplno oznámiť, či prípadné Zemanovo poverenie na rokovanie o vláde prijme, a to s odvolaním sa na to, že to povie najskôr prezidentovi. Povedal však, že bude normálne pracovať „až do poslednej chvíle, kým odovzdám tú (premiérsku) funkciu pánovi (Petrovi) Fialovi“.

Babišovo hnutie má síce najväčší poslanecký klub, ale vo voľbách skončilo na druhom mieste a podľa všetkého nemá šancu na zostavenie vlády, ktorá by mohla získať dôveru v Poslaneckej snemovni. Koalície SPOLU a Piráti/STAN, ktoré chcú zostaviť kabinet, disponujú v snemovni pohodlnou väčšinou 108 hlasov.

To, či je prezident Zeman v stave, keď je schopný poveriť kohokoľvek rokovaním o zostavení vlády, čo je navyše iba formálnym a zvykových krokom, nie je jasné, pripomínajú Novinky. Nevyhnutná je iba jeho súčinnosť pri menovaní kabinetu.