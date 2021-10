Bude útokov na politikov pribúdať? Odpovedá expert

Muža podozrivého z vraždy poslanca Davida Amessa zadržali na základe protiteroristického zákona. Podľa médií je to 25-ročný britský občan Ali Harbi Ali, ktorý má somálske korene. Čo to znamená, že na neho uplatnili protiteroristic­ký zákon?

Legislatíva, špecificky ustanovenie číslo 41, umožňuje bez zatykača zadržať osobu podozrivú z teroristickej aktivity. Polícia má teraz niekoľko dní na to, aby mohla podozrivého z vraždy poslanca Amessa vypočúvať. Predpokladám, že niekedy počas tohto týždňa ho buď obvinia, alebo prepustia.

Zatiaľ vieme málo o motíve vraždy a o detailoch zločinu. Amessa zabili v kostole počas stretnutia s voličmi v jeho obvode. Čo sa dá z toho vyčítať?

Ako ste povedali, ešte len zisťujeme, čo sa stalo, keďže vyšetrovanie pokračuje. Amess bol s voličmi v kostole. Je to však obvyklá prax v Spojenom kráľovstve. Poslanci sa bežne vo svojich obvodoch stretávajú s ľuďmi v kostoloch či v komunitných centrách. Miesto zločinu môže mať niečo spoločné s motívom, ale aj nemusí. Skôr predpokladám, že poslanec Amess bol jednoducho v čase vraždy niekde, kde sa pravidelne stretával s voličmi. Polícia však povedala, že sa sústreďuje na preverovanie toho, že motív zločinu súvisí s islamistickým extrémizmom. Oveľa viac však nevieme povedať. No ministerka vnútra Priti Patelová oznámila, že v súvislosti s vraždou sa úrady pozrú na bezpečnostné opatrenia poslancov pri ich verejných vystúpeniach.

Aká bola vaša prvá reakcia, keď ste sa dozvedeli o vražde?

V prvom rade to bol šok. Myslím si, že mnoho ľudí si spomenulo na príšernú udalosť z roku 2016, na vraždu labouristickej poslankyne Jo Coxovej. Výrazne zasiahla britskú politiku. Coxovú zavraždili, keď sa veľa diskutovalo o budúcom smerovaní krajiny. Stalo sa to počas brexitovej referendovej kampane, teda v čase istého politického konfliktu. Keď teraz zavraždili ďalšieho poslanca, k šoku sa pridali obavy, či nejde o istý trend, či sa to nebude opakovať.

Znie to ako ponurá predpoveď. V nedávnej minulosti sme veľa útokov na politikov nezaznamenali. Vzhľadom na problémy s islamistickým a krajne pravicovým extrémizmom je to možno až prekvapujúce. Obávate sa, že teraz sa to zmení?

Je to ťažko povedať. Poslanci v Británii nebývajú často terčom násilia, ale zaznamenali sme takéto prípady. A len nedávno. Našťastie neskončili sa smrťou. V roku 2010 zaútočili na labouristického zákonodarcu Stephena Timmsa. V roku 2000 bol terčom liberálnodemo­kratický poslanec Nigel Jones. Nešlo však o teroristický útok. V roku 2017 sa podarilo odhaliť prípravy na útok proti labouristickej poslankyni Rosie Cooperovej. Páchateľmi boli extrémistickí pravičiari. Takže takéto veci sa dejú. Treba dúfať, že podobných prípadov nebude pribúdať. Ako som spomínal, vláda sa bude zaoberať aj tým, aké bezpečnostné opatrenia by bolo možné prijať.

Sú potrebné?

Čo s týka toho, aké rozsiahle by mali byť, určite sa bude o tom ešte diskutovať. Treba brať do úvahy, že ľudia nechcú, aby sme sa dostali do stavu, že poslanci ani nebudú chodiť do svojich obvodov. A ani mnohí zákonodarcovia by s tým neboli spokojní. Bezpečnostné služby, a nielen v Británii, budú skúmať jednotlivé prípady. Napríklad aj to, či páchatelia konali na vlastnú päsť. Pri každom zločine, a nemusí to byť len terorizmus, na ktorý sa upriamuje verejná pozornosť, sa vyskytnú obavy, že by sa ho mohol niekto pokúsiť napodobniť.

Keď hovoríme o násilí proti politikom, v roku 1984 zaútočila Írska republikánska armáda (IRA) na hotel v Brightone. Pri výbuchu zahynulo päť ľudí, vtedajšia premiérka Margaret Thatcherová len tesne unikla smrti. Je možné, že by sa takýto veľký útok proti politikom podarilo zopakovať, alebo je tento prípad v prvom rade spojený s bojom s IRA? Tá bola dobre organizovaná a mala kapacity, ktoré je umožňovali pripraviť podobné teroristické činy.

Verme, že nebude možné zopakovať podobný útok. Musím takto odpovedať na vašu otázku. IRA či Dočasná IRA boli lepšie organizované ako niektoré skupiny, ktoré pôsobia v súčasnosti. Útok v Brightone je veľmi známy. Ako ste spomenuli, takmer zasiahol aj premiérku Thatcherovú. Ale republikánske organizácie ako IRA a ďalšie majú na svedomí mnohé iné útoky. Mierový proces viedol k redukcii násilia, hoci hrozba terorizmu v Severnom Írsku je stále značná. Útoky ako v Brightone súvisia s týmto konfliktom. Takmer sa dá povedať, že patria do inej éry, aj vzhľadom na to, aké možnosti sledovania ľudí majú k dispozícii dnešné bezpečnostné služby.