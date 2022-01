Erdogan: Ruská invázia na Ukrajinu nie je reálna

„Nepovažujem inváziu na Ukrajinu zo strany Ruska za realistický prístup, pretože (Ukrajina) nie je obyčajná krajina. Je to silná krajina,“ vyhlásil Erdogan pred tureckými novinármi v Albánsku.

„Tieto veci nemôžete riešiť tým, že poviete ‚Ja to napadnem, ja si to vezmem‘,“ citovali jeho slová turecké médiá. Rusko by podľa neho malo prehodnotiť svetové i vlastné vnútropolitické záležitosti predtým, než by sa skutočne rozhodlo napadnúť Ukrajinu.

Ruský prezident Putin vlani v decembri kritizoval Ukrajinu za nasadenie tureckých bojových dronov a naliehal na Ankaru, aby Kyjev primala nepoužívať tieto vojenské zbrane, ktoré zohrávajú kľúčovú rolu v konfliktoch v Líbyi a v azerbajdžanskom separatistickom regióne Náhorný Karabach.

Turecko reagovalo slovami, že nemôže byť zodpovedné za to, ako sa tieto drony používajú v krajinách, do ktorých ich predá. Rusko sa obáva, že by mohli byť použité v konflikte v dvoch separatistických regiónoch – Doneckej a Luhanskej oblasti – na východe Ukrajiny podporovaných Moskvou.

Čítajte viac Ukrajina nasadila proti separatistom novú zbraň: turecký dron

Erdogan, ktorý podporuje ambície Ukrajiny vstúpiť do NATO, pripomenul, že Rusko za jeho prístup k Ukrajine i v minulosti kritizoval a vystupoval i proti anexii Krymského polostrova v roku 2014.

Západné krajiny vinia Rusko z rozmiestnenia približne 100-tisíc vojakov a ťažkej techniky na severnej a východnej hranici Ukrajiny, čo podľa nich naznačuje prípravy na možnú inváziu. Rusko zase tvrdí, že reaguje na narastajúcu prítomnosť síl Severoatlantickej aliancie v sfére svojho vplyvu, pričom tvrdo odmieta ďalšie rozširovanie NATO smerom na východ.

Čítajte viac Blinken cestuje do Európy: Bude rokovať v Kyjeve a v Berlíne