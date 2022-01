Západ sa nechal ohľadom Ukrajiny vlákať do Putinovej pasce, varuje Navalnyj

Západ sa ohľadom rokovaní s Ruskom o Ukrajine nechal vlákať do pasce ruského prezidenta Vladimira Putina, varoval v týždenníku Time väznený ruský opozičný predstaviteľ Alexej Navalnyj. Putin sa snaží svojimi krokmi zabrániť prijatiu sankcií, ktoré by sa mohli zamerať priamo na neho alebo na osoby z jeho blízkeho okolia, domnieva sa Navalnyj.

Washington a jeho spojenci dávajú v posledných mesiacoch najavo obavy, že sa Rusko, ktoré zhromaždilo pri hraniciach s Ukrajinou desiatky tisíc vojakov, chystá Ukrajinu napadnúť. Západ potom v tieni tejto hroby pristúpil na diplomatické rokovania s Moskvou, ktoré požaduje od Severoatlantickej aliancie záruku, že nikdy neponúkne členstvo Ukrajine. Rovnakú garanciu Rusko žiada od Spojených štátov. Rusko sa pritom podľa Navalného snaží vzbudiť zdanie, že pokiaľ USA nebudú súhlasiť, tak „niečo urobí“.

„Namiesto toho, aby USA tento nezmysel ignorovali, pristupujú na putinovský program rokovania a ponáhľajú sa organizovať akési schôdzky,“ uviedol Navalnyj, ktorý odpovedal na otázky týždenníka v niekoľkých listoch zaslaných z väzenského zariadenia. „Západ sa opakovane chytá do Putinovej jednoduchej pasce,“ tvrdí opozičný politik.

„A pritom hovoria ‚Ak niečo urobíš, tak my zavedieme tvrdé sankcie.' A to presne Putin potrebuje. Pretože sa to dá obrátiť – ak Ukrajinu nenapadneš, tak sankcie nezavedieme,“ domnieva sa Navalnyj. Západ podľa neho dáva Putinovi najavo, že pokiaľ nebude voči Ukrajine dostatočne dôrazný, nedostane bič, ale cukor.

„Putin sa teraz nemusí báť už takmer prijatých sankcií proti sebe a svojim kamarátom. Administratíva prezidenta Joea Bidena najskôr prehovorila Kongres, aby ich odložil, a teraz aby ich úplne zrušil, a ponúka Putinovi cukor,“ myslí si Navalnyj.

Spojené štáty a Európska únia v minulom roku uvalili kvôli otrave a následnému uväzneniu Navalného sankcie na niekoľko vysoko postavených ruských činiteľov a podnikov. Podľa opozičného politika však tieto postihy nie sú dostatočné. „V Rusku už ani neobraciame oči, keď vidíme, ako USA pridávajú na sankčné zoznamy neznámych plukovníkov a generálov, ktorí nemajú v zahraničí peniaze a sú jednoduchí vykonávatelia putinovskej vôle,“ uviedol Navalnyj.

Navalnyj skolaboval v auguste minulého roka v lietadle. Následne ho prijala s príznakmi otravy nemocnica v Omsku, odkiaľ bol na nátlak svojich blízkych v bezvedomí dopravený na liečenie do Berlína. Podľa nemeckého armádneho laboratória bol otrávený zakázanou nervovo paralytickou látkou zo skupiny novičok. Otravu touto látkou potvrdila aj medzinárodná Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW).

Útok na svoju osobu Navalnyj pripisuje Putinovi a ruskej tajnej službe FSB, Kremeľ ale všetky obvinenia odmieta. Opozičný olitik si teraz odpykáva trest väzenia v trvaní 2,5 roka za spreneveru. Európsky súd pre ľudské práva považuje jeho proces za nespravodlivý.