Naď: Spojenci z NATO nemajú o odsune ruských vojsk dôkazy

Ministri obrany členských krajín NATO nemajú potvrdené informácie o tom, že by sa ruské jednotky naozaj sťahovali z pozícií pri ukrajinských hraniciach. V rámci rokovaní v Bruseli to v stredu uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO).

Ministri obrany 30-člennej Severoatlantickej aliancie v spoločnom vyhlásili uviedli, že sú znepokojení „veľmi rozsiahlym, nevyprovokovaným a neodôvodneným“ hromadením ruskej armády v blízkosti hraníc s Ukrajinou a v Bielorusku.

Naď potvrdil, že dominantnou témou rokovaní ministrov bola situácia spojená s napätím medzi Ruskom a Ukrajinou. „Môžem povedať, že z hľadiska vývoja situácie máme nejaké pozitívne náznaky, ktoré komunikovali predstavitelia Ruskej federácie, ale ani jeden zo spojencov nemá dôkazy, že by sa tieto náznaky dostávali do roviny realizácie. To znamená, že nie sú dôkazy o nejakom odsune vojsk, práve naopak, viacerí spojenci potvrdili, že majú informácie o posilnení ruskej vojenskej prítomnosti na hraniciach s Ukrajinou,“ vysvetlil minister.

Dodal, že treba počkať na to, čo prinesú najbližšie dni, pričom podľa neho nikto v NATO si neželá ten najhorší scenár, ale je potrebné byť pripravený na všetky možnosti.

Pripravení pre utečencov

Naď na stretnutí tiež uviedol, že Slovensko je v prípade zhoršenia napätia a vypuknutia vojny pripravené hostiť vojnových utečencov z Ukrajiny. Rumunsko, Poľsko aj Maďarsko, ďalšie krajiny susediace s Ukrajinou, ktoré sú zároveň aj členmi Severoatlantickej aliancie, už vyhlásili, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu sú pripravené prijať ukrajinských utečencov.

Na otázku TASR, či je aj Slovensko ako priamy sused Ukrajiny, rovnako pripravené zhostiť sa tejto úlohy, minister obrany odpovedal, že Slovenská republika sa na túto možnosť pripravuje od vlaňajšieho októbra.

Čítajte viac Ukrajine hrozí vysídlenie až dvoch miliónov ľudí, varuje nórska organizácia

„Pripravujeme sa na to, že môže nastať situácia, keď príde na naše územie veľký počet utečencov z Ukrajiny. Chcem upozorniť, že v prípade, keby nastala taká situácia, tak to nie sú utečenci ekonomickí, migranti, ale vojnoví utečenci,“ vysvetlil Naď.

Spresnil, že je samozrejmé, že by sa Slovensko o nich adekvátne postaralo. „Mali by sme to logisticky zabezpečené a aj bezpečnostne zaistené,“ opísal situáciu. Podľa jeho slov by to ani politicky nemal byť na Slovensku problém, lebo v takýchto prípadoch je „našou povinnosťou“ sa o utečencov postarať.

„Ale pevne všetci veríme, že k takej situácii nedôjde a že tá situácia sa vyrieši diplomaticky a politicky a nie vojensky,“ uviedol s odkazom na napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach.

Témou aj Saber Strike

Naď upozornil, že spojenci sa zaujímali o to, ako jednotlivé krajiny spolupracujú s Ukrajinou, a v tejto súvislosti odznelo, že slovenská vláda schválila odmínovacie systémy Božena a aj zdravotnícky materiál pre Ukrajinu.

Čítajte viac Do Česka dorazila prvá časť amerického konvoja smerujúceho na Slovensko

Pripomenul tiež, že sa hovorilo i o cvičení Saber Strike 2022, do ktorého sa zapojí sedem členských krajín NATO s vyše 13 000 vojakmi a ktoré prebehne aj na území Slovenska. Podľa údajov tlačovej agentúry Reuters sa v prvej polovici marca na tomto cvičení zúčastní takmer 1300 slovenských vojakov.

Naď upozornil, že aj štvrtkové rozhovory ministrov obrany s rezortnými partnermi z Ukrajiny, ale aj Fínska a Švédska, ktoré nie sú členmi Aliancie, budú zamerané na krízu pri ukrajinských hraniciach.