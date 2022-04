Vo Francúzsku prebieha posledný deň kampane pred prezidentskými voľbami

Podľa posledného denného prieskumu agentúry IFOP má najvyššiu podporu voličov súčasný prezident Emmanuel Macron – 26,5 percenta. Takéto prieskumy sa vykonávajú každodenne, ukazujú teda vývoj verejnej mienky v reálnom čase. Oproti predchádzajúcemu dňu poklesli Macronovi preferencie o pol percentuálneho bo­du.

Jeho hlavná protikandidátka, konzervatívna nacionalistka Marine Le Penová, naopak posilnila. Podľa IFOP znížila Macronov náskok a má už 24 percent.

Ľavičiar Jean-Luc Mélenchon sa drží na rovnakej úrovni, agentúra mu namerala 17,5 percenta. Ostatní kandidáti sú pod desiatimi percentami.

Kandidáti využívajú posledný deň rôzne. Macron má naplánovaný veľký rozhovor s portálom Brut. Le Penová bude oslovovať voličov v teréne v meste Perpignan a Mélenchon má naplánovaný niekoľkohodinový stream na sociálnych sieťach, ktorý začne o siedmej večer a skončí o polnoci.

Pravicová kandidátka Valérie Pécressová, zelený Yannick Jadot či kandidát komunistov Fabien Roussel sa rovnako ako Le Penová spoliehajú na kampaň v teréne, informuje denník Le Monde.

Macron ľutuje, že sa do kampane nezapojil skôr

Francúzsky prezident vyjadril v piatok ľútosť nad tým, že začal svoju predvolebnú kampaň neskoro. „Kto by pred šiestimi týždňami pochopil, že som zrazu začal organizovať politické mítingy, že by som sa sústredil na domáce problémy, keď na Ukrajine začala vojna?“ spýtal sa Macron s tým, že svoju predvolebnú kampaň spustil neskôr, ako chcel. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.

Macron v rozhovore pre denník Le Parisien kritizoval sociálny program svojej oponentky, ktorý podľa neho odoženie z Francúzska medzinárodných investorov. „Jej program by spôsobil obrovskú nezamestnanosť, pretože by odohnal medzinárodných investorov a nebol by prospešný pre rozpočet… Jej základy sa nezmenili – je to rasistický program, ktorého cieľom je rozdeliť spoločnosť,“ vyhlásil francúzsky líder.

Le Penová v reakcii na tieto slová uviedla, že Macron jej program nepozná.

Prezidentské voľby sa vo Francúzsku uskutočnia túto nedeľu. Prípadné druhé kolo je naplánované na 24. apríla.