Dozvuk streľby v Texase. Manžel obete zomrel od žiaľu

Foto: TASR/AP , Jae C. Hong

Uviedol to v piatok americký denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na jedného z rodinných príslušníkov. Ten povedal, že muž zomrel žiaľom.

Päťdesiatročný Joe Garcia vo štvrtok ráno položil kvety pri pamätníku obetí. Jednou z nich bola jeho manželka Irma. Keď sa muž vrátil domov, emočne sa zrútil. Jeho synovec, John Martinez pre NYT uviedol, že jeho strýko bol po smrti svojej manželky zdrvený zármutkom. Manželia boli spolu 24 rokov a mali štyri deti.

Streľba na základnej škole Robb Elementary School je najhoršou masakru tohto druhu v USA od decembra 2012, keď na základnej škole Sandy Hook v meste Newtown v štáte Connecticut vtedy 20-ročný Adam Lanza zabil 26 ľudí vrátane 20 detí.

Americký prezident Joe Biden v súvislosti s masakrou v Uvalde presadzuje sprísnenie kontroly zbraní, čo je dlhodobou prioritou jeho Demokratickej strany, ktorá naráža na odpor republikánov.