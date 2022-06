Ekonóm: Životná úroveň v Rusku sa prepadá do roku 2006

Z Ruska pre inváziu na Ukrajine odišli mnohé západné firmy. Svoje obchody opustil aj McDonald's. Nahradila ho miesta firma. Na snímke Moskovčania čakajúci na to, aby sa dostali do novej prevádzky rýchleho občerstvenia.

Z Ruska pre inváziu na Ukrajine odišli mnohé západné firmy. Svoje obchody opustil aj McDonald's. Nahradila ho miesta firma. Na snímke Moskovčania čakajúci na to, aby sa dostali do novej prevádzky rýchleho občerstvenia.

Ako vnímate stav ruskej ekonomiky? Spájajú sa s ním protichodné správy.

Ruský ekonomický prepad vyzerá skutočne hrozivo. Vyzerá to tak, že 15-percentná recesia je realistická. Možno to bude ešte horšie. Nevylučujem, že to v porovnaní s rokom 2021 bude až 18 percent. S tým bude súvisieť aj nižší počet pracovných miest, hoci sa zatiaľ zdá, že pokles nebude až taký veľký. Podľa všetkého nezamestnaných nepribudne príliš veľa. Ale pracujúci budú dostávať nižšie mzdy.

Vyzerá to tak, že hospodárstvo napriek sankciám ťahá vývoz energií.

Export stále rastie, ale predpokladám, že do konca roku poklesne. Asi to však nebude viac ako 10 až 12 percent z jeho hodnoty. Rusko export pomerne dobre diverzifikovalo a podľa mňa nedôjde k drastickému poklesu vývozu energetických surovín. No zároveň je dovoz v porovnaní s rokom 2021 o viac ako 50 percent nižší. Vplyv na to majú sankcie a to, že sa západné spoločnosti stiahli z Ruska. Podľa neoficiálnych údajov bol v januári až máji import dokonca až o 70 percent nižší.

Očakávate, že sa to ešte zhorší?

Toto je podľa môjho názoru zásadný problém. Pokles ruskej ekonomiky bude pokračovať v roku 2023 aj v roku 2024. Nevidíme žiadny bod v budúcnosti, pri ktorom by sme mohli povedať, že hospodárstvo je už na dne. Rozpad dodávateľských reťazcov a zvýšená neochota ľudí nakupovať budú mať roky vplyv na ekonomiku. Recesia sa síce postupne spomalí, ale bude dlhodobá.

Podľa washingtonského Inštitútu pre medzinárodné financie ruský prezident Vladimir Putin vojnou vymazal 15-ročné ekonomické zisky Ruska. Súhlasíte s týmto hodnotením?

Hovorí sa dokonca o 30 rokoch. Zdá sa mi to však trochu špekulatívne. No napríklad v technologickej sfére to vyzerá tak, že Rusko prišlo o dobrých 20 rokov. Ruské produkčné kapacity sú v tejto oblasti niekde na úrovni, na ktorej bol Západ pred dvoma desaťročiami. Čo sa týka kvality života, Rusi sa vracajú niekam do roku 2006. A integrácia ruského hospodárstva do globálnej ekonomiky sa prepadla na koniec 90. rokov minulého storočia. Vojna zničila investičné kontakty. To je oblasť ekonomiky, ktorú konflikt zasiahol ešte viac ako zahraničný obchod či domáce dodávateľské reťazce. Vôbec by sme sa nemali baviť o tom, že sa ruská ekonomika znova dostane na predvojnovú úroveň. Krajina prišla o technológie aj investície. Zlatý vek ruskej ekonomiky sa už nikdy nevráti.