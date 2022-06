The Times: Elitná ukrajinská jednotka vykonáva diverzné operácie v Rusku

Elitná ukrajinská jednotka vykonáva diverzné operácie na ruskom území, uviedol britský denník The Times, ktorý hovoril s dvoma členmi tohto vojenského zoskupenia a predstaviteľom ukrajinskej rozviedky. Misiou ukrajinskej jednotky Šaman, ktorej vojaci podľa denníka bojovali po boku Američanov a Britov v Afganistane, je zničiť infraštruktúru kľúčovú pre podporu ruskej invázie na Ukrajine.

„Najzaujímavejšie misie sa odohrávajú v tyle nepriateľa – nastražovanie výbušnín za frontovou líniou, za hranicou,“ uviedol pre The Times 25-ročný čatár, ktorý vystupuje pod krycím menom Dvadsaťdva a zúčastňuje sa na bojoch proti Rusku od roku 2014.

„Rusi nechápu, čo sa stalo, nedokážu často uveriť, že sme tam boli,“ dodáva jeho kolega vystupujúci pod menom Fešák. Aj on je členom práporu Šaman, ako sa nazýva 10. oddiel špeciálnych síl pre jeho takmer nadprirodzené schopnosti, vysvetľuje The Times. Ide o prieskumnú a útočnú jednotku, do ktorej môžu vstúpiť len tí, ktorí prejdú ťažkými testami odolnosti.

„Posielame ich plniť najťažšie úlohy, pretože sú to tí najlepší a najodvážnejší,“ oznámil denníku vysokopostavený predstaviteľ tajných služieb.

Presné ciele útokov, ktoré jednotka vykonáva, sú tajné. Informácia o operáciách však pomáha vysvetliť sabotáže na ruskom území vrátane požiarov skladov pohonných hmôt alebo munície, poznamenal denník a uviedol, že špeciálne ukrajinské jednotky priznali zapojenie do bojov v Rusku po prvý raz. Jednotka Šaman okrem toho plní úlohy aj na Ukrajine – postavila sa Rusom napríklad v bojoch o letisko v meste Hostomel pri Kyjeve.