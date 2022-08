Spoluzakladateľ Pink Floyd: Biden je zločinec, na Ukrajine leje olej do ohňa

Spoluzakladateľ rockovej skupiny Pink Floyd Roger Waters v rozhovore so stanicou CNN obhajoval svoje tvrdenie, že americký prezident Joe Biden je vojnový zločinec. Podľa neho Biden „prilieva na Ukrajine olej do ohňa“, čo je „obrovský zločin“. Waters sa v rozhovore rovnako zastal Ruska, ktoré vo februári začalo inváziu na Ukrajinu, atiež aj Číny. Jeho výroky vyvolali rozhorčenie zo strany Kyjeva a pochvalné reakcie Moskvy.

V rozhovore, ktorý bol v nedeľu zverejnený na internete, sa americký moderátor Michael Smerconish Watersa spýtal, prečo pri svojom terajšom koncertnom turné ukazuje podobizeň šéfa Bieleho domu pod nápisom vojnový zločinec. Waters v odpovedi obvinil Spojené štáty, že vojnu na Ukrajine predlžujú, namiesto toho, aby ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského prinútili k rokovaniam. „Keby Biden chcel, vojna by sa zajtra skončila,“ vyhlásil Waters.

Na upozornenie moderátora, že obviňuje stranu, ktorá bola napadnutá, Waters reagoval kritikou Severoatlantickej aliancie. „Táto vojna je v podstate otázkou akcie a reakcie v súvislosti s tým, ako sa NATO približuje k ruským hraniciam,“ povedal.

Moderátor Smerconish poukázal tiež na rozpínavosť ďalšej veľmoci, Číny, ktorá po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane vykonáva v blízkosti ostrova vojenské manévre. „Taiwan je súčasťou Číny. To je medzinárodným spoločenstvom všeobecne prijímané,“ pripomenul Waters.

Rozhovor potešil okrem iného ruského exprezidenta Dmitrija Medvedeva. „Na Západe sú ešte rozumní ľudia, nech žijú Pink Floyd,“ napísal podľa agentúry DPA na sociálnej sieti Vkontakte. Svoj príspevok sprevádzal Watersovou piesňou Wish You Were Here (Kéž by si tu bol).

Ukrajinský veľvyslanec v Rakúsku Oleksandr Ščerba, naopak, označil britského hudobníka za „nemilosrdného, bezcitného a zblúdeného človeka“. „Waters najskôr tvrdil, že žiadna vojna nebude, pretože na to je (ruský prezident Vladimir) Putin príliš šikovný. Teraz vojna je – a vy tvrdíte, že má dobrý dôvod,“ uviedol Ščerba na twitteri a Watersa vyzval, aby sa do Ruska presťahoval.