Na ruštinu zabudli. Stráca Moskva podporu v postsovietskom priestore?

Minulý týždeň sa stretli prezidenti Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev a Azerbajdžanu Ilham Alijev. A viacerí pozorovatelia si všimli zaujímavú vec. Na zverejnenej nahrávke zo schôdzky lídri nekomunikujú po rusky, hoci je to do značnej miery lingua franca postsovietskeho priestoru.

"Zaujímavý dialóg medzi prezidentmi Azerbajdžanu a Kazachstanu. Nezhovárajú sa po rusky, ale používajú vlastné jazyky. Oba sú turkické, ale patria do rozličných jazykových podskupín. Azerbajdžančina do oghuzskej a kazaština do kypčackej. Výslovnosť preto majú veľmi odlišnú,“ napísal na sociálnej sieti Twitter ruský analytik Kamil Galejev.

Experti varujú pred urýchlenými závermi, ale zároveň sa zdá, že brutálna vojna, ktorú Rusko začalo proti Ukrajine 24. februára, by mohla viesť k ďalšiemu posilnenou identity národov postsovietskeho priestoru v strednej Ázii a na Kaukaze. Hoci štáty v týchto regiónoch udržiavajú s Moskvou dobré vzťahy, majú výhrady voči konfliktu, ktorý Kremeľ spustil.

Najviditeľnejšie je to asi v Kazachstane. Prezident Tokajev jednoznačne odmietol uznať Rusmi okupované „republiky“ na ukrajinskom Donbase. Kazachstan okrem toho do nemalej miery rešpektuje sankcie, ktoré na Moskvu pre vojnu uvalil Západ.

"Zintenzívňujeme spoluprácu s ruskou vládou, ale sankcie sú sankcie. Nemôžeme ich porušiť. Najmä preto, že nás zo Západu varovali pred takzvanými sekundárnymi sankciami,“ povedal v júni Tokajev pre televíziu Rosija-24.

Moskva by asi bola rada, keby sa jej zo strany Kazachstanu dostalo viac podpory. Zdá sa, že na Tokajeva sa usiluje zatlačiť aj tak, že v posledných mesiacoch je neustále nejaký problém s prepravou kazašskej ropy do ruského čiernomorského prístavu Novorossijsk. Kazachstan však časť svojej ropy bude vyvážať cez Azerbajdžan.

Tokajev musí odolávať ruskému tlaku aj preto, že doma nesmie vyzerať slabý. V Moskve je dosť politikov, ktorí otvorene hovoria, že aspoň časť Kazachstanu by mala patriť Rusku. A Tokajeva určite nepotešilo ani to, že v poslednom období sa minimálne dva razy stalo, že keď sa stretol s Vladimirom Putinom, ruský prezident nevedel či nechcel správne vysloviť jeho meno.