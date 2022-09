Vývoz obilia z Ukrajiny a Ruska sa zvýšil, ruské hnojivá však chýbajú

Vďaka júlovej dohode o odblokovaní ukrajinských čiernomorských prístavov sa zvýšil export poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny a Ruska, ale na nízkej úrovni zostáva vývoz ruských hnojív, aj keď sa ho dohoda tiež týka. V utorok na to upozornila šéfka Konferencie OSN o obchode a rozvoji Rebeca Grynspanová (UNCTAD). Podľa nej sa nepodarilo vyriešiť finančné záležitosti okolo vývozu hnojív a ich prepravy, napísala agentúra AP.

Grynspanová uviedla, že zatiaľ čo vývoz ruských potravín sa medzi júnom a júlom zvýšil o 12 percent, OSN si robí starosti s vývozom ruských hnojív. Tie by bolo pritom v prípade severnej pologule potrebné dodať najneskôr do októbra a novembra. Generálna tajomníčka UNCTAD tiež povedala, že cena hnojív je teraz oproti začiatku roka 2020 trojnásobná. Ako príklad dopadu tohto zdraženia uviedla západnú Afriku, kde obdobie, keď sa sejú plodiny na budúci zber, sa už skončilo a výsadba bola výrazne nižšia kvôli vysokým cenám hnojív.

Agentúra AP podotýka, že hoci medzinárodné sankcie zavedené proti Rusku kvôli invázii na Ukrajinu sa nevzťahujú na potraviny a hnojivá, vojna vývoz produkcie z Ruska narušila, pretože s ním prepravné spoločnosti a poisťovne nechcú obchodovať. Grynspanová uviedla, že panovali pochybnosti ohľadom amerických a únijných sankcií a že OSN vyjasňovala, že na jedlo a hnojivá sa opatrenia nevzťahujú, takže lode ich môžu prevážať, banky môžu vykonávať transakcie a lode môžu vplávať do európskych prístavov. OSN robí, čo je v jej silách, aby umožnila export ruského čpavku, kľúčovej zložky hnojív, na svetové trhy, povedala šéfka UNCTAD.

Potrubie, ktorým čpavok prúdi z ruského Povolží do ukrajinského prístavu Odesa, bolo uzavreté so začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. OSN podľa agentúry Reuters navrhuje, aby čpavok vlastnený ruskou spoločnosťou Uralchem dotiekol potrubím k rusko-ukrajinskej hranici, kde by ho nakúpila firma Trammo, obchodník s komoditami sídliaci v Spojených štátoch. Zástupca Tramma uviedol, že ho OSN v tejto veci firmu kontaktovala a že by rado spolupracovalo. Uralchem na žiadosť o vyjadrenie nereagoval, píše Reuters.

Amir Abdulla, koordinátor OSN pre dohodu o obnove exportu ukrajinského obilia cez Čierne more, povedal, že z troch odblokovaných prístavov vyplávalo 129 lodí. Dohodu podpísali Ukrajina a Rusko každý zvlášť s Tureckom a OSN. Otvorila cestu k obnoveniu vývozov poľnohospodárskych výrobkov a hnojív, ktorých výpadok znamená ohrozenie pre globálnu potravinovú bezpečnosť.

Ukrajina a Rusko patria k popredným svetovým vývozcom týchto komodít. Platnosť dohody vyprší po 120 dňoch v novembri a je možné ju obnoviť. Ruský prezident Vladimir Putin dohodu minulý týždeň kritizoval, pretože Ukrajina podľa neho vyváža poľnohospodárske výrobky a hnojivá do Európskej únie a do Turecka skôr ako do chudobných krajín. Na základe údajov OSN ale od obnovenia vývozu v auguste zamierila do členských krajín EÚ menšia časť vypravených lodí. Reuters uvádza, že dohoda o vývoze ruského čpavku by skôr prinútila Moskvu k tomu, aby dohodu predĺžila.