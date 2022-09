Peskova juniora nachytali. Na odvod do armády odmietol ísť

Nikolaj Čoulz, Peskovov syn z prvého manželstva, ktorý používa priezvisko svojho anglického otčima, plne zodpovedá kritériám, aké si ruské ozbrojené sily stanovili na mobilizáciu tristotisíc záložníkov.

Má 32-rokov, je dôstojník raketových vojsk v zálohe, športovec, venuje sa boxu, jazdectvu i poľovníctvu. Presne takí fyzicky zdatní mladí muži s vojenskou odbornosťou a návykmi, ktoré z nie tak dávnej základnej prezenčnej služby ešte nezabudli, teraz hromadne dostávajú povolávacie rozkazy. Majú doplniť rady inváznych jednotiek na Ukrajine. Peskov junior, ktorý si na Facebooku píše, že je kreatívnym riaditeľom firmy Fight Nights, promotéra zápasov zmiešaných bojových umení, sa ale na front zjavne nechystá.

Z mladého milionára, vystatujúceho sa na sociálnej sieti svojimi fotografiami s luxusnými autami, súkromnými lietadlami a exotickými dovolenkami, si vystrelil tím Alexeja Navaľného. Jeden z kolegov väzneného opozičného aktivistu, moderátor YouTube kanálu Populiarnaja politika, zavolal Nikolajovi a predstavil sa ako major z moskovskej vojenskej správy. Peskovovmu synovi oznámil, že sa má nasledujúci deň o desiatej ráno hlásiť na vojenskej správe.

Syn hovorcu Kremľa nechce ísť na front

„Zajtra o desiatej, prirodzene, neprídem,“ povedal moderátorovi, ktorý ho oslovil pôvodným priezviskom. „Ak viete, že som pán Peskov, tak vám musí byť jasné, ako veľmi by to nebolo správne, aby som tam bol. Budem to riešiť na inej úrovni,“ pokračoval rozhorčene.

„Verte, že ani vy, ani ja nepotrebujeme, aby ma zajtra zobrali,“ ubezpečil domnelého majora Peskovov syn. Neskôr síce svoj arogantný tón trocha zmiernil a vyhlásil, že s obranou vlasti nemá problém. „Ale musím pochopiť zmysel toho, aby som sa tam dostavil,“ argumentoval a spomenul „isté politické nuansy“.

Na otázku, či si na vojenskej správe môžu odfajknúť jeho meno na zozname tých, čo sú pripravení ísť ako dobrovoľníci na front, odpovedal najstarší syn hovorcu Kremľa, ktorý je spolu s otcom na západných sankčných zoznamoch, kategorickým NIE. Vzápätí ale dodal: „Som pripravený ísť, ale nie na vašu žiadosť. Keď mi Vladimir Vladimirovič (Putin) povie, že mám ísť, tak tam pôjdem.“

Putinov hovorca nepriamo potvrdil, že Navaľného tím skutočne hovoril s jeho synom. Poprel ale, že by sa jeho syn odmietol dostaviť na vojenskú správu: „Nemám najmenšie pochybnosti o jeho jedinom správnom rozhodnutí.“

„Najskôr ich požiadajte, aby zverejnili celý rozhovor,“ povedal Peskov s tým, že video bolo postrihané. Prevádzkovatelia YouTube kanálu Populiarnaja politika však akúkoľvek manipuláciu so záznamom odmietli s tým, že rozhovor s Peskovom juniorom vysielali naživo.

Vyhlásenie Peskovovho syna, že na vojenskú správu nepôjde, ale problém vyrieši na „inej úrovni“ je „najnázornejšou ukážkou základov nerovnosti, na ktorých je postavená budova Putinovho režimu“, napísal na sociálnej sieti Telegram ruský politológ Abbas Galiamov.

Podľa vplyvného analytika, ktorý vývoj vo vlasti komentuje zo zahraničného exilu, je najzraniteľnejším miestom Putinovho režimu jeho nespravodlivosť a neprestajne rastúca sociálna nerovnosť. „Ibaže kým predtým sa toto všetko týkalo iba peňazí, tak teraz je to doslova otázka života a smrti. Na vojnu teraz pôjdu prostí ľudia, a tí, čo ich tam posielajú, zostanú doma,“ poznamenal Galiamov.

Politológ pochválil Navaľného tím za zásah do čierneho. "Práve tam treba mieriť: ,OK, ak ste takí vlastenci, tak prečo nie ste v zákopoch? Prečo svoje deti neposielate na front?', " dodal Galiamov.