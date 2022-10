WHO upozorňuje na možný nárast počtu obetí cholery na Haiti v dôsledku kríz

Počet obetí spôsobený šírením cholery na Haiti je pravdepodobne "oveľa vyšší", než úrady hlásili, a očakáva sa ďalší nárast. Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá tiež upozornila, že viaceré krízy, ktoré tento karibský ostrov sužujú, by mohli skomplikovať prístup humanitárnej pomoci. TASR správu prevzala z agentúry AFP.