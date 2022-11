Veľvyslanec USA: Že riadim Čaputovú? Je to nezmysel

VIDEO: Riadi americký veľvyslanec prezidentku Čaputovú?

Minulý týždeň sme boli svedkami tragického raketového incidentu v Poľsku. Myslíte si, že Slováci by sa mali obávať toho, že sa vojna rozšíri za ukrajinské hranice?

Začnime konfliktom na Ukrajine a vrátim sa k vašej otázke. Je to naplánovaná a nevyprovokovaná vojna, za ktorú môže Vladimir Putin. Je to príšerná vojna pre Ukrajincov. Rusko spáchalo mnohé zločiny proti ľudskosti. Máme tu obvinenia z mučenia, masové hroby, znásilňovanie a zabíjanie nevinných žien, zabíjanie detí. Vieme, že bez ohľadu na ciele Rusko bombarduje mestá a infraštruktúru. Usiluje sa zničiť energetické siete a narušiť dodávky vody. Je to hrozné a svet na to hovorí nie. Čo sa týka odpovede, reakcia NATO vrátane Slovenska je fenomenálna. Spojené štáty od februára 2022 prispeli Ukrajine bezpečnostnou pomocou viac ako 18,3 miliardy dolárov. Slovensko poskytlo pomoc vo výške takmer 200 miliónov eur. Vzhľadom na podporu Slovenska pre Ukrajinu Spojené štáty prispeli zahranično-obranným financovaním v sume 215 miliónov dolárov, čo je tiež bezpečnostná pomoc.

VIDEO: Mali by sa Slováci obávať toho, že sa vojna rozšíri za ukrajinské hranice?

Znepokojuje vás teda možné rozšírenie vojny?

Čo sa týka toho nešťastného incidentu a bol to nešťastný incident, ale spôsobilo ho Rusko, pretože Rusko strieľalo rakety do blízkosti poľských hraníc… Či ma znepokojuje možné rozšírenie vojny? Nechám to na ľudí, ktorí o tom vedia viac, ale nemyslím, že k tomu dôjde. Podľa mňa sú Slovensko a Poľsko v bezpečí, lebo to vyzerá tak, že Putin si dáva veľký pozor, aby nevyprovokoval spojencov v NATO. Spojené štáty však v každom prípade podporujú Slovensko. Bez ohľadu na to, čo sa stane, budeme stáť za Slovenskom, tak ako sme to urobili v prípade Ukrajiny.

Ako vnímate reakciu Slovenska na ruskú vojnu?

Vzhľadom na HDP na obyvateľa je Slovensko globálne medzi piatimi krajinami, ktoré Ukrajine dodávajú najväčšiu pomoc. Úžasne podporujete Kyjev z bezpečnostného aj humanitárneho hľadiska. A na počet obyvateľov patrí Slovensko medzi spojenecké krajiny, ktorým USA poskytli najväčšiu bezpečnostnú pomoc. Ako som povedal, je to ocenenie toho, čo Slovensko urobilo. Ukrajina od vás dostala systém S-300, húfnice Zuzana či obrnené vozidlá a poskytli ste útočisko takmer 100-tisíc utečencom. Je to absolútne neuveriteľné.

Predpokladáte, že Slovensko by sa správalo rovnako s inou vládou?

O tom rozhodujú Slováci. Viem však, že od februára poskytla vaša vláda a ľudia Ukrajincom obrovské množstvo pomoci. Ukázali ste úžasný súcit a empatiu.

Spomenuli ste bezpečnostnú pomoc pre Slovensko. Dlho sa diskutuje o tom, že vláda by Ukrajine mohla dať stíhačky MiG-29. Prečo však USA meškajú s dodávkou strojov F-16? Treba počítať s tým, že sa dodávka môže opäť odložiť?

Predchádzajúca slovenská vláda podpísala zmluvu vo výške 1,6 miliardy dolárov o nákupe stíhačiek. Covid však spôsobil globálny šok v dodávateľskom reťazci. Preto sa veci posunuli. Sme však presvedčení, že Slovensko ich už dostane načas (prvé by mali prísť v roku 2024, pozn. red.). V súvislosti so stíhačkami MiG-29 vaša vláda konzultuje so spojencami v NATO aj s Ukrajinou. Nemám k tomu momentálne viac čo dodať. Som si však istý, že stroje F-16 zaistia Slovensku lepšiu bezpečnosť.

Vojna ukázala, že Ukrajine by proti ruskej invázii nestačila pomoc Európy. USA zohrávajú zásadnú úlohu najmä, čo sa týka dodávok zbraní. Mali by sa nejakým spôsobom zmeniť transatlantické vzťahy?

NATO stále diskutuje o tom, ako by aliancia mala fungovať lepšie. A bude to pokračovať. Ruská invázia je hrozbou pre celú Európu. Chcem však zdôrazniť jednu dôležitú vec. Sme jednotní. Preto Ukrajina a Západ vyhrajú. Sme spojenci a priatelia. Putin je osamotený. Čína či India ho skutočne nepodporujú. Nakupuje zbrane zo Severnej Kórey a z Iránu. Ale v skutočnosti je sám. Preto Ukrajina vyhrá. A samozrejme, aj preto, že Ukrajinci ukázali neuveriteľnú odvahu a prezident Volodymyr Zelenskyj je lídrom.

Slovenskí politici, hlavne z opozičných strán, radi tvrdia, že slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú, ale aj ďalších, povedzme viac liberálnych politikov, nejako riadi vaša ambasáda. Ako na to reagujete?

Je to úplne nepravdivé. Ako by povedali moji britskí priatelia, je to úplný nezmysel. Vieme, že ruské dezinformácie sú na celom svete. Rusi sú veľmi efektívni v šírení svojich lží. Každý deň to vidíme na Ukrajine. Tieto typy argumentov sa šíria z ruských dezinformácií. Usilujú sa podkopávať demokraciu a oslabovať zvolených politikov. Ľudia, ktorí opakujú tieto lži, to vedia. Nemajú žiadne riešenia, ktoré by mohli ponúknuť, takže radšej prichádzajú s provokatívnymi vyhláseniami. Vedie to k podkopávaniu viery ľudí v demokraciu, k podkopávaniu viery ľudí vo voľby. A je to absolútne nepravdivé. Spojené štáty a Slovensko majú skvelé vzťahy. Sme priatelia a spojenci a máme podobné hodnoty v ekonomike, bezpečnosti, kultúre. A na týchto veciach spolupracujeme. Chcem však vyhlásiť, že Slovensko je suverénnou krajinou, a toto sú klamstvá.

Ste na Slovensku len niekoľko týždňov. Prekvapilo vás niečo?

Byť americkým veľvyslancom na Slovensku sa dá prirovnať k výhre v lotérii. Moji priatelia vo Washingtone sa ma žartom pýtali, koľko peňazí som dal na kampaň prezidenta Bidena, aby som dostal túto prácu. (smiech) Odpovedal som im, že som kariérny diplomat. Slovensko je však krásna krajina a ľudia sú úžasní. Minulý týždeň som bol v Košiciach a budem po vašej krajine cestovať. Chcem Slovákov stretávať a chcem sa s nimi rozprávať. Najmä s tými, ktorí sa možno na USA nepozerajú pozitívne. Myslím si, že je naozaj dôležité s nimi komunikovať. Aby som pochopil ich názory, ale azda aj aby som im vysvetlil, prečo sú Spojené štáty pre Slovákov dôležité a prečo sme priatelia a spojenci. Je veľa toho, čo sa môžem naučiť – vrátane slovenčiny.

Nedávno bolo Slovensko svedkom vražedného teroristického útoku proti LGBTI+ komunite. Rozpútalo to debatu, ako ľudia vnímajú inakosť. Predpokladám, že mnohí Slováci si nepredstavujú, že americký veľvyslanec vyzerá ako vy.

Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým aj LGBTI+ komunite. Je to hrozná tragédia. Bohužiaľ sa niečo podobné pred pár dňami stalo v USA, v Colorado Springs. Nikto nemôže tvrdiť, že je to len problém Slovenska. Je to globálna vec a Spojené štáty sa ňou dlhodobo zaoberajú. Je skvelé, že akceptujeme LGBTI+ komunitu a že v Amerike platia manželstvá ľudí rovnakého pohlavia. No nenávisť vo svete stále existuje. Vždy sa nájdu ľudia, ktorí jej podľahnú. Bolo však úžasné, ako Slováci po tejto tragédii vyšli do ulíc a podporili LGBTI+ komunitu. Verím, že sa jej postavenie zlepší. Čo sa týka toho, že som iný ako predchádzajúci veľvyslanci, odráža to, ako dnes vyzerajú USA a ich diplomatický zbor. Narodil som sa v Indii a do Ameriky som sa dostal, keď som mal 4,5 roka. Do Spojených štátov stále z celého sveta prichádzali ľudia. Menia Ameriku v tom, ako vyzerá, ale všetci sme Američania, ktorých spájajú hodnoty. Právny štát, rešpekt k ústave, Deklarácii nezávislosti a demokratickým hodnotám. Som hrdý na to, že som iný. Ľudí, ako som ja, sú plné USA.

Čo chcete presadiť vo funkcii?

Prioritou je Ukrajina a zaistenie regionálnej bezpečnosti vzhľadom na to, čo sa deje. Sme svedkami hroznej humanitárnej tragédie. To, aby Ukrajina zvíťazila, je aj priorita Slovenska. USA chcú so Slovenskom spolupracovať na regionálnej bezpečnosti. Za 18 rokov, čo ste v NATO, ste vždy robili viac, ako sa od krajiny vašej veľkosti očakávalo. Počas môjho pôsobenia chcem tiež zvýšiť objem vzájomného obchodu a investícií. Naše ekonomické vzťahy sú dobré, ale môžu byť lepšie. V rokoch 2016 až 2021 sa objem vzájomného obchodu zvýšil z 2,8 miliardy dolárov na 5,4 miliardy dolárov. A to mal na to vplyv covid. Ale bol by som rád, keby sa nám to za najbližších päť rokov podaril zdvojnásobiť. Viac obchodu znamená viac pracovných miest. Veľkou témou je aj energetická nezávislosť, na čom chcem spolupracovať so slovenskou vládou aj s priemyslom. Európa si uvedomuje, že všetky krajiny boli príliš závislé od ruskej ropy, plynu a jadrového paliva. Chcem tiež spolupracovať s občianskou spoločnosťou. Ako som hovoril, máme spoločné hodnoty. Dodržiavanie zásad právneho štátu, protikorupčné iniciatívy, podpora pre LGBTI+ komunitu. A ako som už tiež spomenul, plánujem cestovať po krajine a prehlbovať a rozširovať vzťahy medzi Slovákmi a Američanmi.