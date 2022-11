Na pláži v Sydney sa vyzlieklo 2 500 ľudí, aby upozornili na rakovinu kože

Známa pláž Bondi Beach sa skoro ráno premenila na miesto pre nudistov. Vyše 2 000 účastníkov riadil americký fotograf Tunick megafónom. „Koža nás chráni a aj spája,“ povedal Tunick. Keďže sa zameriava na snímky nahých ľudí, tak považoval za prirodzené zúčastniť sa na projekte, ktorého hlavným cieľom je presvedčiť Austrálčanov, aby chodili na pravidelné prehliadky.

„Všetci sa nahí cítili dobre. To bolo pekné,“ povedala denníku The Guardian Sarah Bowenová, ktorá sa na hromadnej akcii zúčastnila. Mala preto aj osobné dôvody, pretože rakovinu kože diagnostikovali jej otcovi i jej sestre. „Myslím, že to bolo pre dobrú vec, a páči sa mi môcť zhodiť oblečenie na Bondi Beach,“ povedal ďalší účastník.

Tunick v Sydney už jeden podobný projekt realizoval, keď v roku 2010 vytvoril hromadnú fotografiu zhruba 5 000 ľudí pri svetoznámom sídle opery. Zrejme najviac ľudí mu pózovalo bez oblečenia v Mexiku, kde sa ich zišlo 17 000.