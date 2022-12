Vojna je dobyvačná a bude dlhá, priznal Putin. Hovorca ho koriguje

„Čo sa týka dlhého procesu a výsledkov ŠVO, samozrejme, je to možno dlhý proces,“ reagoval v stredu ruský prezident na slová jedného z členov svojej rady pre ľudské práva. „Ale potom ste spomenuli, že sa objavili nové územia… Pre Rusko je to predsa významný výsledok, je to vážna otázka. A bolo by hriechom tajiť, že Azovské more sa stalo vnútorným morom Ruskej federácie – to sú vážne veci. Peter I. ešte bojoval za to, aby sa dostal k Azovskému moru,“ citoval Putina denník Kommersant.

Kremeľský korešpondent Kommersantu si neodpustil poznámku upozorňujúcu na nezvyčajnú úprimnosť prezidenta: „Tak tak to je. Tu sú stávky v tejto hre. A to sú kategórie, v akých sa Vladimir Putin v skutočnosti zamýšľa nad celým týmto príbehom. Pred ním v takých uvažoval iba Peter I.“

Kyjev Putinove slová označil za potvrdenie, že vojnu Rusko od začiatku plánovalo ako agresívnu a dobyvačnú.

Nezvyčajne otvorené vyjadrenie ruského prezidenta zaznamenal aj washingtonský Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Vo svojej najnovšej analýze ho vyhodnotil ako prípravu na dlhú dobyvačnú vojnu s cieľom obnoviť v nejakej forme niekdajšie cárske impérium.

„Putin sa prirovnal k ruskému cárovi Petrovi I., keď poznamenal, že Rusko teraz ovláda Azovské more, o ktoré Peter Veľký tiež bojoval,“ napísal inštitút. „Zmienky o dejinách ruskej ríše otvorene ukazujú terajšie Putinove ciele na Ukrajine ako zjavne imperialistické a stále maximalistické. Putin chystá ruskú verejnosť na dlhú vyčerpávajúcu vojnu na Ukrajine, ktorú potrebuje na ovládnutie ďalšieho ukrajinského územia,“ dodal ISW.

Kremeľský hovorca deň po Putinových kontroverzných slovách dostal otázku, či sa Rusko chystá anektovať ďalšie územia. Dmitrij Peskov odpovedal, že „o to nejde“ a dodal: „Aspoň neboli žiadne vyjadrenia na túto tému.“ Zároveň konštatoval, že „v mnohých nových regiónoch Ruskej federácie sú okupované územia, ktoré treba oslobodiť“. Mal zjavne na mysli Ukrajinou kontrolované časti Chersonskej, Záporožskej, Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Putin v septembri anektoval v rozpore s medzinárodným právom po narýchlo zorganizovaných a nelegitímnych referendách.

Peskov sa pokúsil korigovať Putinovo priznanie, že vojna sa vedie v záujme zisku nových území. Prvoradá je podľa neho ochrana obyvateľov Donbasu a juhovýchodných oblastí. „V rámci ochrany týchto ľudí vznikli tieto územia, ktoré boli pripojené výsledkom tamojších referend. To je to, o čom hovoril prezident,“ citoval Peskova Kommersant.