Izrael má vládu, akú ešte nikdy nezažil

Miesto vo vláde sa ušlo napríklad politikovi usvedčenému z korupcie a objavili sa v nej aj ministri, čo nenávidia všetkých Arabov či homosexuálov vrátane židovských gejov a lesbičiek. Vedie ju politicky skúsený 73-ročný Netanjahu, ktorý bol premiér v rokoch 1996 – 1999 a po dlhšej prestávke v období 2009 – 2021.

Herzog: Vláda má slúžiť všetkým občanom

Z pohľadu Palestínčanov je znepokojujúcou správou jedna z priorít nového kabinetu. „Vláda bude podporovať a rozvíjať osídľovanie všetkých častí Izraela – v Galileji, v Negevskej púšti, na Golanských výšinách, v Júdsku a Samare," uvádza sa v dokumente. (Júdsko a Samara sú biblické označenia území na Západnom brehu Jordánu.)

Väčšinu zmienených území Izrael obsadil v šesťdňovej vojne v roku 1967. „Palestínčania pritom chcú, aby Západný breh Jordánu, kde žije 2,5 milióna Palestínčanov a 600-tisíc izraelských osadníkov, bol jadrom ich budúceho štátu, ktorého hlavným mestom by sa stal východný Jeruzalem," upozornila agentúra ČTK. Všetky tieto predstavy sú však z pohľadu židovského štátu takmer celkom nepredstaviteľné.

Ľavicovo orientovaný izraelský denník Haaretz neskrýva obavy z toho, že táto Netanjahuova vláda môže prehĺbiť krízu v spoločnosti vo viacerých smeroch. „Je to najviac extrémne pravicová, rasistická, homofóbna a teokratická koalícia v dejinách Izraela," napísal Haaretz.

Všetkým ministrom vrátane premiéra zjavne znepokojený izraelský prezident Jicchak Herzog odkázal, aby sa skúsili riadiť zdravým úsudkom. „Vláda má slúžiť všetkým občanom Izraela – tým, ktorí ju podporujú a hlasovali za ňu, aj tým, ktorí nesúhlasia s jej vznikom," citovala ho agentúra AP.

Zobral úplatok a štátu neodviedol dane

Jedným zo zaujímavých zjavov vo vláde je Arje Deri. Krátko pred vyslovením dôvery vláde parlament zmenil zákon, aby sa mohol stať ministrom, čo so zásadami právneho štátu nemá nič spoločné. Deri, šéf ultraortodoxnej strany Šas, má kriminálnu minulosť. V roku 2000 ho súd poslal na tri roky za mreže, pretože vo funkcii ministra vnútra prijal úplatok 155-tisíc amerických dolárov (za dobré správanie ho z väzenia prepustili na slobodu po 22 mesiacoch).

Deri opäť porušil zákony. V tomto roku sa priznal, že ukrátil štát na neodvedenej dani. Súd rozhodol, že musí zaplatiť pokutu 180-tisíc šekelov, čo je v prepočte 48-tisíc eur. Zároveň dostal podmienečný trest jeden rok, pričom z verdiktu vyplynulo aj to, že najbližších sedem rokov nesmie vykonávať verejnú funkciu. Nová parlamentná väčšina mu teraz pomohla úpravou zákona, aby sa mohol stať ministrom. Koaliční poslanci to urobili tak, že po novom môže byť členom vlády aj odsúdený človek v prípade, že nešiel do väzenia (čo sa vzťahuje na kauzu Deriho daňového podvodu).

Predseda parlamentu nezatajuje homosexualitu

Rozpaky vyvoláva aj ďalší nový minister, ktorým je Aviz Maoz, líder protiarabskej a homofóbnej strany Noam. „Povedal, že by rád zrušil každoročný dúhový pochod v uliciach Jeruzalema a obnovil by rodinné hodnoty," poznamenala stanica Deutsche Welle.

Maoz takmer určite bude prichádzať do názorových konfliktov s Amirom Ohanom z koaličného Likudu. Pred tromi rokmi sa stal vôbec prvým členom izraelskej vlády, ktorý sa otvorene priznáva k svojej homosexualite. V minulosti, keď rečnil v parlamente, homofóbni utraortodoxní poslanci na protest odišli z rokovacej sály. Teraz budú riešiť dilemu: Likud totiž navrhol Ohanu za nového predsedu parlamentu a Netanjahu nemieni z tejto nominácie ustúpiť.