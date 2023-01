Rusi sú povinní neublížiť Čiernomorskej perle

Rusi na diplomatickom fronte neuspeli, radujú sa Ukrajinci. UNESCO zaradilo historické centrum Odesy do zoznamu svetového dedičstva. Kyjev požiadal o zápis v októbri 2022, teraz sa dočkal dobrej správy: na mimoriadnom zasadnutí UNESCO v Paríži mu vyšli v ústrety.

Zaradenie tohto prístavného mesta do zoznamu podporilo síce len 6 členských štátov rozhodovacieho výboru, ale podľa stanov to stačilo. Hlasovania sa zdržalo 11 krajín a Rusko sa ako jediné vyslovilo proti.

Foto: SITA/AP ODESAnevesta a zenich Dominantami historického centra Odesy sú opera a divadlo. Aj táto snímka je odtiaľ - ešte z mierového obdobia: nevesta a ženích prichádzajú na radnicu uzavrieť manželstvo. Zosobášili sa len štyri dni pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu.

Odesa, ktorá sa nachádza na pobreží Čierneho mora, je tretie najväčšie ukrajinské mesto. Zápis medzi svetové dedičstvo by ho mal ochrániť pred ruskými útokmi. Odesa bola po spustení invázie 24. februára 2022 viackrát ostreľovaná, pričom ruská kanonáda si vyžiadala aj životy civilistov.

„Som vďačný za rozhodnutie, ktoré pomôže ochrániť našu perlu pred ruskými útokmi,“ citovala stanica BBC ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Odesa má totiž prezývku Čiernomorská perla.

Rusko ako členský štát UNESCO má záväzok nijako neohrozovať nič, čo je na zozname svetového dedičstva, a, naopak, je povinné chrániť zapísané pamätihodnosti. Samozrejme, že sa to vzťahuje nielen na ruské územie, ale aj na čokoľvek za jeho hranicami, prípadné ďalšie ostreľovanie Odesy by znamenalo, že Moskva by brutálne porušila svoje záväzky.

„Odteraz všetci signatári majú povinnosť úmyselne neničiť Odesu,“ zdôraznila podľa agentúry Reuters generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulayová.

Foto: SITA/AP ODESA ruiny z hotela Zničená časť hotela v centre Odesy po ruskom ostreľovaní v máji 2022.

Jedným zo symbolov Odesy sú Potemkinove schody postavené v rokoch 1837 – 1841. Majú dĺžku až 142 metrov. V dávnejšej minulosti mali postupne tri rôzne názvy, súčasné pomenovanie im patrí od roku 1955. Nové meno vtedy dostali pri príležitosti 30. výročia nakrútenia legendárneho filmu Krížnik Potemkin režiséra Sergeja Ejzenštejna. Toto dielo je považované za jednu z najlepších snímok v dejinách svetovej kinematografie. Dlhé schody v Odese preslávili scény v tomto filme.

Medzi ďalšie turistické atrakcie patrí napríklad neuveriteľne dlhý labyrint katakomb. Chodby majú súhrnne až okolo 2 500 kilometrov. Vznikli pred stáročiami ťažbou kameňa počas budovania Odesy ako nového mesta. V druhej svetovej vojne sa osvedčili v boji proti nacistickým vojakom. Chodby sú pod povrchom Odesy prepletené tak, že výstavba metra neprichádza do úvahy.