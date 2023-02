Izrael zvažuje poskytnúť Ukrajine protiraketový štít Železnej kupoly. Budete terč, varuje Moskva

Všetky krajiny, ktoré Ukrajine dodávajú zbrane, by mali pochopiť, že Rusko bude tieto zbrane považovať za oprávnené ciele pre svoje ozbrojené sily, povedala v stredu hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová.

Benjamin Netanjahu v utorok pre spravodajskú televíziu CNN povedal, že by zvážil prevzatie úlohy sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by ho o to obe krajiny a USA požiadali. Dodal, že obdobnú požiadavku dostal neoficiálnou cestou krátko po začiatku ruskej invázie. Odmietol to preto, že bol v tom čase predstaviteľom opozície. Izraelský premiér tiež povedal, že zvažuje poskytnúť Kyjevu protiraketový systém Železná kopula, píše portál idnes.cz.

Izrael doteraz Kyjevu odmietal poskytnúť svoje zbrane, tiež v snahe nepoškodiť vzťahy s Ruskom, ktorého armáda kontroluje vzdušný priestor nad Sýriou. Podľa izraelského premiéra však Spojené štáty odovzdali Ukrajine 250 000 kusov delostreleckej munície, ktorá bola predtým uskladnená v Izraeli. Izraelský premiér tiež naznačil, že Izrael podniká kroky proti vývozu iránskych zbraní. Konkrétne operácie ale komentovať odmietol.

Čítajte viac Reznikov: Rusi do novej ofenzívy vrhnú polmiliónovú armádu

„Izrael tiež, úprimne povedané, koná spôsobmi, ktoré tu nebudem menovať, proti iránskej výrobe zbraní, ktoré sú používané proti Ukrajine,“ uviedol Netanjahu. V tejto súvislosti podotkol, že sa Izrael snaží zmariť iránsky jadrový program, „ale tiež podniká kroky proti iránskemu vývoju určitých zbraní“, ktoré islamská republika exportuje.

Niektoré americké médiá pripísali izraelskej armáde víkendový útok bezpilotnými lietadlami na iránsku zbrojovku blízko mesta Isfahán. „Vždy, keď na Blízkom východe niečo vybuchne, tak je z toho vinný Izrael,“ uviedol Netanjahu, podľa ktorého to je niekedy pravdou a niekedy nie.

Kyjev tvrdí, že Rusko pri svojich útokoch zo vzduchu masívne využíva iránske drony. Teherán popiera, že by tieto zbrane Moskve dodával. Priznal len poskytnutie menšieho počtu dronov pred vojnou.

Netanjahu v rozhovore nevylúčil, že by mohol byť sprostredkovateľom v mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, a to v prípade, že by požiadaný oboma stranami konfliktu a Spojenými štátmi. „Ak ma o to požiadajú všetky relevantné strany, určite to zvážim, ale netlačím sa do toho,“ povedal premiér.