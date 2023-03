Rusko neuspelo v OSN. Rezolúcia o vyšetrovaní poškodenia plynovodov Nord Stream neprešla

Rusku sa v pondelok nepodarilo prinútiť Bezpečnostnú radu OSN, aby požadovala nezávislé vyšetrovanie septembrových explózií, ktoré na dne Baltského mora poškodili potrubie plynovodov Nord Stream, ktorými sa prepravoval - resp. mal prepravovať - zemný plyn z Ruska do Nemecka. Oznámili to tlačové agentúry.

Za rezolúciu hlasovalo len Rusko, Čína a Brazília, zvyšných 12 členov rady sa zdržalo. Prijatie rezolúcie, predloženej Ruskom, vyžadovalo hlasy najmenej deviatich z 15 členov BR OSN a tiež, aby nikto z pätice stálych členov – Čína, Británia, Francúzsko, Rusko a USA – nevyužil svoje právo veta.

Doteraz nevysvetlené výbuchy zasiahli 26. septembra tri z celkových štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka a ďalej do Európy. V tom čase plynovodom Nord Stream 1 plyn neprúdil, čo Rusko odôvodňovalo nevyhnutnou údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám ale nebol spustený.

Ruský návrh vyzýval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby zriadil špeciálnu medzinárodnú komisiu, ktorá by dostala na starosti vyšetrovanie a pohnanie vinníkov k zodpovednosti.

Rezolúciu Rusko pripravilo po zverejnení článku amerického investigatívneho novinára Seymoura Hershe, ktorý s odvolaním sa na nemenovaný zdroj napísal, že sabotáž plynovodu majú na svedomí Američania, konkrétne potápači amerického námorníctva na príkaz prezidenta Joe Bidena. Biely dom článok kategoricky odmietol a označil ho za „absolútne klamlivú a čistú fikciu“.

Zatiaľ nie je jasné, kto stál za poškodením plynovodov, ktoré boli schopné dopravovať do Európy až 110 miliárd metrov kubických zemného plynu – teda viac, ako koľko predstavoval celkový vývoz ruského plynu mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu v roku 2022.

Nemecké úrady vychádzajú z toho, že explózie boli dielom sabotáže, páchateľa ale nepoznajú. Stále sa preveruje niekoľko možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. List The New York Times nedávno napísal, že za sabotážou mohla byť proukrajinská skupina. Ukrajina akékoľvek zapojenie do veci odmieta. O vierohodnosti tejto verzie pochybuje aj Rusko, napísal list Kommersant.