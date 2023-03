Ukrajina potrebuje americké stíhačky F-16, zopakoval vrchný veliteľ armády

Zlikvidovať riadenú strelu alebo Šáhed zo stíhačky MiG-29 je ozajstné umenie, upozorňuje vo videu veliteľ brigády taktického letectva Oleksij Maňuškin. „V čase, keď MiG-29 vznikal, nebol určený na boj s takýmito bezpilotnými lietadlami,“ uviedol.

Stíhačky F-16 tiež na rozdiel od stroja MiG-29 môžu niesť všetky typy zbraní, ktoré sú vo výzbroji členských štátov NATO, zdôrazňuje Maňuškin. Napríklad efektivita protiradarových striel HARM, ktorými Ukrajina útočí na ruskú protivzdušnú obranu, sa v spojení so stíhačkou F-16 podľa neho výrazne zvýši.

Pozrite si stíhačky F-16 na videu US Air Force.

Ukrajina o tieto stroje už niekoľkokrát požiadala a upozorňuje, že ruské sily majú nad ňou v tejto chvíli vo vzduchu prevahu. Americký minister Lloyd Austin však v stredu znovu odmietol vyhliadky, že by USA mohli Ukrajine stíhačky F-16 v dohľadnej dobe poskytnúť.

Pozrite si video Ozbrojených síl SR. Ministerstvo obrany informovalo, že prvé štyri stíhačky MiG-29 sú už na Ukrajine.

Západní spojenci naopak prikročili k dodávkam stíhačiek MiG-29. Poskytnúť tieto stroje sa Ukrajine rozhodlo Slovensko alebo Poľsko. Prvé štyri migy zo Slovenska už sú na Ukrajine. Podľa západných predstaviteľov dávajú dodávky týchto strojov zmysel vzhľadom na to, že Ukrajina už tieto stíhačky vo výzbroji má, a preto s nimi ukrajinskí piloti už vedia dobre zaobchádzať a v krajine pre nich existuje logistické zázemie.

Denník The Guardian pripomenul, že avšak žiadna západná krajina zatiaľ nesúhlasila s dodaním moderných lietadiel. Dôvodom sú obavy z rizika eskalácie konfliktu a toho, že ukrajinské sily by nadobudli kapacity na to, aby mohli zasahovať ciele hlboko na ruskom území. Ako ďalší argument uvádzajú dlhé časové obdobie nutné na výcvik pilotov a pozemných posádok. Dodávky tejto techniky v krátkodobom horizonte sú preto považované za nepraktické.