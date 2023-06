Pekarová Adamová vidí Ukrajinu v NATO: Zakladajúci akt s Ruskom treba zrušiť

Ak existuje jeden národ, ktorý vstúpi do dejín tým, že zmenil geopolitickú a bezpečnostnú realitu v Európe k lepšiemu, budú to Ukrajinci, vyhlásila dnes predsedníčka českej Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová na stretnutí predsedov parlamentov členských krajín NATO vo Vilniuse. V litovskej metropole podporila aj vstup Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Zakladajúci akt NATO-Rusko z roku 1997 musí byť zrušený, vyzvala šéfka snemovne v prejave, ktorého písomnú formu má ČTK k dispozícii.