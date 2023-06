Stovky migrantov sa pokúsili dostať do USA, polícia ich zahnala späť do Mexika

Stovky migrantov sa pokúsili spoločne prekročiť hranicu z Mexika do Spojených štátov. Išlo o prvý incident na mexicko-amerických hraniciach, odkedy sa v máji skončila platnosť tzv. Nariadenia 42 umožňujúceho USA jednoduchšie vyhosťovanie migrantov bez dokladov počas pandémie koronavírusu.

Migranti stoja v rade medzi ostnatým drôtom a hraničným múrom v Ciudad Juáreze, mexickom pohraničnom meste so Spojenými štátmi 9. mája 2023

Venezuelčanka Darly Mercadová novinárom povedala, že sa migranti rozhodli prekročiť spoločne hranicu do USA po tom, čo v pondelok popoludní búrka zničila provizórny tábor, v ktorom žili.

O prechod sa pokúsili pri meste Matamoros. Na moste, ktorý vedie k texaskému mestu Brownsville, sa však stretli s políciou, ktorá zahnala migrantov späť do Mexika. Mexické úrady na incident zareagovali uzatvorením hraničných priechodov.

Na záberoch, ktoré kolujú po sociálnych sieťach, sú podľa agentúry AFP vidieť skupiny migrantov, a to vrátane malých detí a neplnoletých, ktoré idú po moste. Podľa miestnej tlače sa o prechod hranice pokúsili predovšetkým migranti z Venezuely, Hondurasu a Salvadoru.

Podľa amerických predstaviteľov sa počet incidentov súvisiacich s nezákonnou migráciou od zrušenia Nariadenia 42 znížil o 50 percent. Migranti si musia po skončení platnosti tohto nariadenia dohodnúť cez internetovú aplikáciu stretnutie s migračnými úradníkmi v USA, ktorí s nimi spíšu žiadosť o azyl.

Migrantom, ktorí sa snažia prekročiť hranicu bez dohodnutého stretnutia, hrozia tresty a deportácie. Podľa agentúry AFP však na mexickej strane hranice uviazli tisíce migrantov, ktorí sa snažia dohodnúť stretnutie s americkými migračnými úradníkmi, ale nedarí sa im to.

V súčasnosti opäť platí Nariadenie 8, ktoré umožňuje migrantom žiadať o azyl, no zároveň zavádza prísne tresty pre tých, ktorí sa o prechod cez hranice pokúsia, hoci na to nemajú nárok. Takýmto osobám môže byť udelený päťročný zákaz vstupu do USA alebo voči nim môžu byť vznesené obvinenia z trestnej činnosti.