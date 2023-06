NYT: Kachovskú priehradu skôr zničili výbušniny než priamy útok

Zničenie Kachovskej priehrady na juhu Ukrajiny podľa odborníkov oslovených denníkom The New York Times (NYT) pravdepodobne spôsobila explózia výbušnín umiestnených vo vnútri hrádze a vodnej elektrárne. Tie malo v čase výbuchu pod kontrolou Rusko. Za menej pravdepodobné, aj keď nie nemožné, experti považujú, že by hrádzu zničilo ostreľovanie alebo by sa zrútila kvôli skoršiemu poškodeniu.

Kachovská priehrada vyletela do vzduchu, voda sa valí na Cherson Video

Najväčšie škody na masívnej stavbe s oceľou vystuženého betónu by podľa odborníkov spôsobil výbuch v uzavretom priestore, ktorý by všetkou svojou energiou pôsobil na okolitú konštrukciu. Aj v takom prípade by k nemu ale bolo potrebné mať stovky kilogramov trhavín. Vonkajší výbuch bomby alebo rakety by oproti tomu na hrádzu pôsobil len zlomkom svojej sily, a na dosiahnutie podobného účinku by preto bolo potrebné mnohonásobne väčšie množstvo výbušniny.

„Budete obmedzení v tom, koľko toho hlavica (rakety) unesie,“ povedal NYT Nick Glumac, inžinier a odborník na výbušniny z Illinoiskej univerzity. „Ani priamy zásah nemusí priehradu zničiť,“ poznamenal s tým, že na to je potrebné značné množstvo energie.

Podľa Gregoryho Baechera, odborníka na priehrady z Marylandskej univerzity, sa stáva, že sa priehrady pretrhnú, napríklad aj kvôli tomu, že je v nich toľko vody, že začne pretekať hrádza. Tak tomu bolo od mája aj v prípade vo vojne už skôr poškodenej Kachovskej priehrady. Ak by to ale bol naozaj dôvod utorkového zrútenia hrádze, očakával by Baecher, že sa tak stane najprv v blízkosti jedného z brehov.

Ako ale poznamenáva NYT, fotografie z miesta ukazujú, že sa hrádza najprv pretrhla uprostred, vedľa vodnej elektrárne, ktorá bola pri brehu, ktorý má v rukách Rusko. Navyše miestni obyvatelia hovoria, že v utorok okolo 2:50 miestneho času (3:50 SELČ) počuli obrovský výbuch.

Kyjev z úmyselného zničenia priehrady obviňuje Moskvu, Rusko zase tvrdí, že za ním stojí Ukrajina. Viaceré západné krajiny zatiaľ uvádzajú, že nemôžu s istotou povedať, čo výbuch na priehrade spôsobilo.