Dvaja dali výpoveď, ďalší povedali nie. Trump má pred novým súdnym procesom problém s právnikmi

Deň po tom, čo svet obletela správa o novom obvinení amerického exprezidenta Donalda Trumpa, prišiel bývalý šéf Bieleho domu o dvoch prominentných členov svojho právneho tímu. Teraz ho v kauze prechovávania utajovaných dokumentov čaká úvodné súdne pojednávanie a Trump sa rýchlo snaží zaistiť náhradu, píše denník The Washington Post (WP). Podľa jeho informácií exprezidenta niekoľko právnikov na Floride odmietlo.

Bývalý prezident Donald Trump prichádza do rezortu Trump National Doral na Floride v pondelok 12. júna 2023.

Bývalý prezident Donald Trump prichádza do rezortu Trump National Doral na Floride v pondelok 12. júna 2023.

O tom, že Trump strávil deň pred začatím súdneho procesu okrem iného snahou posilniť svoj právny tím, informoval aj web Politico. Dnes o 15:00 miestneho času (21:00 SELČ) je očakávaný na federálnom súde v Miami kvôli úkonom spojeným s obžalobou.

Na Floridu dorazil exprezident v pondelok, pričom podľa WP strávil popoludní rozhovory s potenciálnymi právnymi zástupcami. Trumpov tím minulý týždeň podľa médií opustili Jim Trusty a John Rowley a pred dnešným súdnym pojednávaním nebolo celkom jasné, kto bude obvineného zastupovať. Do Miami s ním pricestoval okrem iných Todd Blanche, ktorý bol súčasťou jeho tímu pri aprílovej obžalobe v New Yorku.

Bývalá hlava štátu pre federálny proces na Floride potrebuje právnika s podporou miestnej advokátskej komory alebo niekoho, za ktorého sa takýto právnik zaručí. S hľadaním podľa WP Trumpovi pomáha skúsený floridský obhajca Christopher Kisa. Nemenované zdroje oboznámené s vývojom uviedli, že hľadanie komplikujú aj nezhody medzi Trumpovými spolupracovníkmi ohľadom toho, či by mala obhajoba zvoliť „agresívne stranícku stratégiu“ alebo či je lepšie zostaviť „tradičný tím obhajcov“ a sústrediť sa okrem iného na výber členov poroty.

Úrady chceli dokumenty späť

V posledných rokoch Trump podobné problémy riešil opakovane, keď právnikov potreboval kvôli dvom ústavným žalobám v Kongrese a po odchode z úradu aj kvôli niekoľkým rôznym vyšetrovaniam, z ktorých zatiaľ vzišli dve sady obvinení, alebo kvôli úspešnej žalobe novinárky Jean Carrollovej za sexuálne napadnutie. Okolo exprezidenta sa vystriedalo množstvo právnikov, pričom jeden z nich, Evan Corcoran, sa stal zdrojom kľúčových dôkazov pri vyšetrovaní kauzy okolo utajovaných dokumentov.

Čítajte viac Trump čelí obvineniam z 37 trestných činov. Zverejnili dokumenty

Trump čelí obžalobe v 37 bodoch, pričom väčšina sa týka zámerného prechovávania informácií o národnej obrane. Zahŕňa aj marenie spravodlivosti, čo súvisí s Trumpovou snahou ponechať si dokumenty aj napriek pokusom úradov získať ich späť. Republikánsky exprezident akékoľvek pochybenie odmieta a rovnako ako pri minulých kauzách sa označuje za obeť politického sprisahania.

Bývalý šéf Bieleho domu okrem právnej bitky zvádza aj súboj o verejnú mienku, pretože v budúcom roku sa chce znovu uchádzať o nomináciu Republikánskej strany do prezidentskej voľby. V posledných mesiacoch dominuje prieskumom medzi republikánskymi voličmi a v prvých sondážach vypracovaných po správe o nových obvineniach sa na tejto situácii nič nemenilo.

Čítajte viac Trump: Obvinili ma v kauze 'falošných škatúľ'. Je to hoax, som nevinný

„Po dvoch impeachmentoch, rôznych trestných vyšetrovaniach, uväznení bývalého účtovníka jeho firmy, jeho bývalého právnika a niekdajšieho šéfa jeho kampane a teraz po dvoch trestných obvineniach už Trump vie, čo má robiť. A vie to aj jeho voliči,“ napísal denník The New York Times o exprezidentovej mediálnej stratégii.

„Návod už je veľmi opotrebovaný: Robiť zo seba obeť. Hádzať vinu na ‚deep state‘. Tvrdiť, že ide o selektívne stíhanie. Trestať republikánov, ktorí sa od neho odklonia. Dominovať spravodajstvo. Zasypávať drobných darcov žiadosťami o príspevky,“ dodáva denník .