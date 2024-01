Mohol by Orbán dostať z EÚ všetky peniaze za podporu Ukrajiny?

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Očakávate, že na mimoriadnom summite EÚ bude maďarský premiér Viktor Orbán súhlasiť s finančnou podporou pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd? Na schôdzke lídrov v decembri ju zablokoval.

Nemám krištáľovú guľu, ale vidí sa mi, že maďarská pozícia smeruje ku kompromisu. Budapešť v podstate rokuje o dvoch požiadavkách. Hovorí, že namiesto finančného balíka na päť rokov by sa o podpore pre Ukrajinu malo rozhodovať každý rok. Samozrejme, toto by znásobilo možnosti Orbána podporu blokovať a zvýšilo jeho šance, aby od partnerov v EÚ niečo dostal. Druhou požiadavkou Budapešti je, aby sa predĺžila životnosť európskeho plánu obnovy. Peniaze je potrebné minúť do konca roku 2026. Maďarská vláda by sa nechcela dostať do situácie, že by prišla o 10 miliárd eur. No sám fakt, že Budapešť hovorí o dvoch požiadavkách, naznačuje, že ak bude jedna splnená, Orbán sa môže jednoducho vyhlásiť za víťaza a prestane veci blokovať. Som preto optimista, že sa podarí nájsť kompromis. Myslím si, že predĺžiť fungovanie európskeho plánu obnovy by bolo menej kontroverzné, ako dať Orbánovi možnosť každý rok blokovať pomoc pre Ukrajinu. Neznamenalo by to, že Maďarsko by automaticky dostalo peniaze, pretože neplní protikorupčné kritériá. A okrem toho sú tu aj iné štáty, ktoré by boli za to, aby plán obnovy fungoval dlhšie.

Čo keby Orbán povedal, že podporí čokoľvek, čo sa týka pomoci pre Ukrajinu, keď dostane všetky zmrazené peniaze? Mohla by vzniknúť takáto dohoda?

Nie je to ani len hypotetický scenár, pretože o tom nerozhodujú lídri krajín Európskej únie. Peniaze pre Maďarsko zmrazila Európska komisia (EK). Minimálne tie, čo súvisia s plánom obnovy. A od eurokomisie závisí aj uvoľnenie 6,3 miliardy eur, čo sú eurofondy naviazané na to, že Budapešť by mala vyriešiť porušenie princípov právneho štátu. EK je nezávislá inštitúcia, čo je jedna z jej najzákladnejších charakteristík. Lídri krajín EÚ nemôžu prikázať eurokomisii, čo má urobiť. Nezávislosť komisie už raz narušená bola. V decembri 2020 blokovali Poľsko a Maďarsko dohodu o sedemročnom rozpočte pre EÚ. No na základe rokovania Európskej rady EK na rok pozastavila reguláciu, ktorá podmieňuje využitie peňazí únie dodržiavaním zásad právneho štátu. O tom, či je tento nástroj z právneho hľadiska v poriadku, rozhodoval Súdny dvor EÚ. No bol to veľmi kontroverzný krok, ktorý narušil reputáciu eurokomisie. Keby tá urobila niečo, čo by sa dalo vnímať ako podpora pre Orbánov autokratický projekt, bola by to jej morálna samovražda. Som presvedčený, že predsedníčka EK by za to čelila odvolávaniu v Európskom parlamente. Takže to, čo ste spomenuli v otázke, môže niekomu pripadať ako atraktívna dohoda, ale je prakticky nemožné ju naplniť. Dúfam, že nie som príliš naivný a optimistický. Azda mi reálna politika neukáže, že sa mýlim.

Predseda Európskej rady Charles Michel chcel kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Existovala možnosť, že by summity EÚ mohol riadiť Orbán, keďže Maďarsko bude od 1. júla predsedať Rade Európskej únie. Myslíte si, že Orbán chcel nahradiť Michela?

Úprimne povedané, len veľmi málo ľudí má zasvätené informácie o skutočnej motivácii premiéra Orbána, ale nemyslím si, že by chcel túto funkciu. Situácia vznikla z veľkej časti náhodou. Nebolo to plánované a pre šéfa maďarskej vlády by to bolo veľmi, veľmi riskantné. Neviem, čo by z toho mohol premiér Orbán získať. Na európskej scéne je už výrazne v centre pozornosti. Orbánov vplyv na politiku EÚ je veľmi kontroverzný a otvorene sa o ňom diskutuje. Debatuje sa tiež o tom, či by nemal byť obmedzovaný extrémnejšími spôsobmi, ako je napríklad pozastavenie hlasovacích práv maďarskej vlády v Rade EÚ. Keby sa Orbán stal šéfom Európskej rady, ešte viac by ho to zviditeľnilo, ale zároveň by sa voči nemu vytvoril ešte väčší odpor. Určite by k nemu prispel Európsky parlament. Dokonca aj vtedy, keby v júnových voľbách zaznamenali úspech strany, ktoré by mohli mať bližšie k Orbánovi. Neočakávam však skutočný prelom radikálnej pravice. Keby Orbán riadil Európsku radu, z centra európskej politiky by to vyprovokovalo reakciu proti nemu. Bola by to pre neho nebezpečná situácia. Myslím si, že pre Orbána by to nebol problém, keby si Európska rada zvolila iného predsedu, v najhoršom prípade niekoho na prechodné obdobie.

To, čo ste práve povedali, dáva logiku. Čo keby to však chcel Orbán predsa skúsiť? Aký signál by to bol? Že chce byť ešte radikálnejší ako doteraz?

Nie, videl by som to inak. Keby sa Orbán dostal na čelo Európskej rady, zo strany EÚ by to predstavovalo zlyhanie politiky na strategickej úrovni. Znamenalo by to, že väčšina európskych lídrov buď nie je dostatočne zodpovedná, alebo je neschopná konať zodpovedným spôsobom. Tak by to videla globálna politická scéna. Teda, že európski lídri nedokázali chrániť imidž predsedníctva Európskej rady a neuvedomovali si dojem, ktorý vyvolali u medzinárodných partnerov. Globálne spoločenstvo by to vnímalo tak, že túto mimoriadne symbolickú pozíciu odovzdali vláde, ktorá v najmenšej miere reprezentuje hodnoty, ktoré spájajú európske členské štáty. Vyzeralo by to tak, že EÚ nie je schopná riadiť svoje vnútorné záležitosti.