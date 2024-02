Čaputová odovzdala americkej speváčke Baezovej štátne vyznamenanie

Americká speváčka Baezová dostala slovenské štátne vyznamenanie Video

Speváčka je podľa Čaputovej živým dôkazom toho, že umením a angažovaným postojom sa dá ovplyvniť veľmi veľa vecí. „Jej životný príbeh je príbehom človeka, ktorý sa snažil o ochranu demokratických hodnôt a ľudských práv. Pamätáme si jej vystúpenie na Bratislavskej lýre, kde symbolicky ukázala to, že hoci sa dá stíšiť alebo umlčať hudba, nedá sa umlčať sloboda,“ podotkla slovenská hlava štátu.

Pre Baezovú znamená vyznamenanie pripomenutie si vecí, ktoré dosiahla. Jedným z takýchto vecí je pre ňu Nežná revolúcia. Za pokračujúcu úlohu pokladá udržanie si odvážneho a nesebeckého ducha v dnešnom svete. Je to podľa Baezovej celoživotný projekt.

Speváčka a aktivistka sa aktívne vyjadrovala k politickým či celospoločenským témam, bojovala proti rasovej segregácii, protestovala proti vojne vo Vietname. Nebol jej ľahostajný osud českých a slovenských umelcov či disidentov, či už to bola prenasledovaná kapela Plastic People of the Universe, alebo signatári Charty 77 a medzi nimi aj bývalý československý a český prezident Václav Havel. Známym sa stalo Bazeovej gesto na koncerte v Bratislave v roku 1989, ktorým upozornila na porušovanie ľudských práv v komunistickom Československu.

V roku 2008 účinkovala na trenčianskom hudobnom festivale Pohoda. Na Havlovo pozvanie v roku 2009 vystúpila v Prahe počas 20. výročia Nežnej revolúcie. Do Bratislavy sa vrátila aj v rokoch 2014 a 2018. Spoločne so spevákom Jurajom Benetinom naspievali slovenskú hymnu. Podporila protesty po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.