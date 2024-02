Súd nariadil Trumpovi za nafukovanie majetku zaplatiť s úrokmi 454 miliónov dolárov

Podľa rozhodnutia sudcu Arthura Engorona z minulého piatku firma Trump Organization niekoľko rokov vytvárala nepravdivé majetkové priznania v snahe zaistiť si lepšie podmienky na pôžičky alebo poistenie. Verdikt tiež exprezidentovi zakazuje na tri roky viesť v štáte New York akýkoľvek podnik vrátane spomínanej vlastnej firmy.

Denník The New York Times (NYT) označil rozhodnutie za drvivú porážku pre Trumpa, ktorá by mohla vymazať jeho finančné rezervy. Zároveň rozhodnutie vznáša otázky ohľadom toho, kto v najbližšej dobe rodinnú firmu povedie, pretože sa týka aj exprezidentových dospelých synov, ktorí v nej doteraz zastávali vysoké pozície.

Trumpovi potomkovia Donald Jr. a Eric majú podľa Reuters každý zaplatiť 4,7 milióna dolárov vrátane úrokov, ktoré budú až do zaplatenia ďalej narastať. ​