Fico aj Orbán v Prahe navštívili politických priateľov, Zeman ich ponúkol jednohubkami

Stretnutie premiérov V4 v Prahe - tlačová beseda Video

Poľský premiér Donald Tusk odišiel na návštevu českého prezidenta Petra Pavla a slovenský premiér Robert Fico s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom navštívili českého exprezidenta Miloša Zemana. Privítal ich ako starých priateľov, aj s chlebíkmi a jednohubkami.

„Rád sa stretávam s politikmi, ktorí sú úspešní vo svojich krajinách a ktorí majú vysokú dôveru občanov. Obohacujúce stretnutie to pre mňa bolo z dôvodu, že úspešní politici majú svoj vlastný názor a nekopírujú tých ostatných,“ uviedol podľa serveru idnes.cz Zeman po skončení stretnutia. K aktuálnej debate o vyslaní vojakov iných krajín na Ukrajinu podotkol, že by to bol "za nie príliš originálny začiatok tretej svetovej vojny“.

Témou stretnutia bola pomoc Ukrajine napadnutej Ruskom, napísal server seznam.cz. „Líšime sa v názore na formu tejto pomoci. Avšak zhodujeme sa, že táto pomoc, či už humanitárna, alebo vojenská, by mala vyústiť do mierového riešenia,“ povedal Zeman.

Orbán okrem Zemana mal stretnutie s ďalším exprezidentom – Václavom Klausom. Stretol sa aj s Andrejom Babišom, bývalým premiérom českej vlády. Fico za Klausom nešiel, ale český exprezident má už dlhšie naplánovanú oficiálnu návštevu v Bratislave 11. marca, povedal podľa idnes.cz Petr Macinka, manažér Institutu Václava Klause.