Putin plánuje dobyť miliónové mesto Charkov a ukončiť vojnu, druhý scenár je však horší, tvrdí zdroj z Kremľa

Podľa zdrojov blízkych Kremľu sa Rusko a jeho vládca Vladimir Putin pravdepodobne pokúsia dobyť ukrajinské mesto Charkov a postupne ukončiť vojnu. Nevylučujú však ani to, že Putin je pripravený „ísť až do konca – aj do Kyjeva“.

Pri útoku Rusov na Charkov uhoreli deti Video Rusi zaútočili na Charkov iránskymi šáhidmi. Drony zasiahli čerpaciu stanicu, od ktorej sa vznietili domy. Zomrelo najmenej sedem ľudí. Medzi obeťami sú aj tri deti vo veku od šesť mesiacov do sedem rokov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

S odvolaním sa na dva zdroje z blízkosti Kremľa, jedného zdroja z ruskej vlády a jedného vysokopostaveného člena Putinovej strany Jednotné Rusko to napísal nezávislý ruský portál Meduza, ktorého redakcia sídli v Lotyšsku.

Čítajte aj Na severovýchode Ukrajiny rastú obavy z druhej ruskej okupácie. V silu svojej armády stále veria

Jeden zo zdrojov blízkych Kremľu sa domnieva, že po protiofenzíve ukrajinských ozbrojených síl Putin „vycítil slabosť Ukrajiny a je pripravený ísť až do konca – aj do Kyjeva – za každú cenu“. „Ak bude potrebná mobilizácia, vyhlási ju," dodal zdroj.

Iný zdroj blízky Putinovej administratíve si však myslí, že najvyššie vedenie Ruska má „reálnejšie ciele“, a to dobytie Charkova a následné postupné ukončenie vojny. Podľa zdrojov z „ruských elít" sú vysokopostavení ruskí bezpečnostní predstavitelia presvedčení, že ruská armáda je schopná dobyť Charkov, ale že ďalší postup na Ukrajinu je „ťažký". „Symbolicky by to bolo tiež víťazstvo. Je to mesto s miliónom obyvateľov s veľkou ruskojazyčnou populáciou," konštatoval zdroj portálu Meduza.