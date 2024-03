Politológ: Pavel asi Korčoka nepodporí, Babiš chváli Pellegriniho, ale cieli na vlastných voličov

Ako vyzerajú vzťahy Česka a Slovenska pred prezidentskými voľbami? Kto sa prikláňa k víťazovi prvého kola Ivanovi Korčokovi? A ako je to s podporou pre predsedu parlamentu a kandidáta koalície Petra Pellegriniho? Pre Pravdu to vysvetlil český politológ Josef Mlejnek.



Nakoľko je slovenská prezidentská kampaň témou na českej politickej scéne? Zvýšil sa o ňu záujem možno aj v súvislosti s tým, že premiér Petr Fiala nedávno prerušil medzivládne konzultácie s kabinetom Roberta Fica vzhľadom na jeho postoje k Rusku a Ukrajine?

Voľby Česko sleduje a prispelo k tomu aj to, že Ivan Korčok má väčšiu šancu vyhrať, ako to ešte nedávno vyzeralo. Pred prvým kolom sa skôr hovorilo, že víťazstvo Petra Pellegriniho je jasné. A to sa deje na pozadí toho, čo ste povedali. Fialova vláda prerušila formát spoločných zasadnutí so slovenským kabinetom, čo sa stalo aj témou vnútropolitic­kého boja.

Ako sa to prejavuje?

Fialov krok je veľmi výhodný pre českú opozíciu, ktorá tvrdí, že predseda vlády ničí vzťahy so Slovákmi. Premiérovi odkazuje, že má rokovať aj s vládou v Bratislave, ktorá nechce vyzbrojovať Ukrajinu. Medzi časťou spoločnosti to má istý ohlas.

Ako vy hodnotíte Fialovo rozhodnutie?

Chápem ho. Spoločné zasadnutie kabinetov je formát, ktorý svedčí o mimoriadne dobrých vzťahoch krajín, ktoré ho organizujú. No česká vláda cítila, že je potrebné dať najavo, že si v niečom od Bratislavy od nástupu Fica udržuje odstup. Postoje kabinetov k Ukrajine sú diametrálne odlišné. Keby aj vlády o tom nerokovali, mediálne by to podchytené bolo. Fiala sa tiež mohol obávať, že by legitimizoval slovenské postoje.

Na druhej strane sa však českí a slovenskí politici naďalej stretávajú. Môže Fialova vláda ešte viac obmedziť kontakty so Slovenskom?

Zasadnutie vlád je mimoriadny formát. Už sme od pôvodného Fialovho rozhodnutia videli stretnutie ministrov zahraničných vecí visegrádskej štvorky a podobne. Takéto veci česká vláda neruší, hoci to vyzerá tak, že teraz skôr existujú dve visegrádske dvojky. Praha a Varšava a Bratislava a Budapešť. Fialov kabinet má naďalej záujem na dobrých vzťahoch so Slovenskom, ale v rámci diplomacie urobil nejaké gesto. Ako som však povedal, možno premiér podcenil vplyv svojho kroku na domácu politickú scénu a na spôsob, ako sa tejto témy chopí opozícia. Z čisto pragmatického hľadiska mal azda Fiala takpovediac prehltnúť postoje slovenskej vlády a nič by sa nestalo.

Bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš v slovenských prezidentských voľbách jasne podporil Pellegriniho. Ovplyvní to nejakých voličov?

Čo sa týka slovenských voličov, asi to nie je celkom otázka pre mňa. Môžem však povedať, že k prezidentským voľbám a celkovému vývoju na Slovensku si česká politická scéna vytvára pozície. Babiš sa priklonil k Pellegrinimu, teda koniec koncov k Ficovi, hoci jeho výroky súvisiace s Ukrajinou nie sú také ostré ako vyjadrenia slovenského premiéra. Voliči ANO však takéto vyjadrenia vnímajú pozitívne. Pre Babiša je podpora Pellegriniho formou zástupnej kampane. Predseda ANO tým vysiela signál vlastným stúpencom, že jeho postoje k vojne na Ukrajine sú iné ako Fialovej vlády. Babiš hovorí o rokovaniach a kritizuje, že český kabinet vojnu dodávkami zbraní eskaluje. Podpora pre Pellegriniho je pre expremiéra domáca záležitosť a je to súčasť toho, ako komunikuje so svojím elektorátom a ako mu opakuje svoje postoje. Je to podobné, ako keď sa Babiš stretne a vyfotí s Orbánom a tvrdí, že oni dvaja zariadili, aby neexistovali kvóty na rozdelenie migrantov, a teda vraj zastavili nával utečencov.

Predseda ANO podporil Pellegriniho. Myslíte si, že sa niekto z českej vlády otvorene postaví za Korčoka? Pred parlamentnými voľbami vlani v septembri zneli z Prahy vyjadrenia, ktoré sa pozastavovali nad Ficovým návratom k moci. K nim sa pripojil aj prezident Petr Pavel.

Skôr predpokladám, že predstavitelia českej vlády budú smerom ku Korčokovi zdržanlivejší. Pravdepodobne aj preto, že sa obávajú, že keby bývalého ministra zahraničných vecí podporili, Pellegrini alebo Fico by to mohli zneužiť. Mohli by potom Korčoka vykresľovať ako kandidáta podporovaného zahraničím alebo by urobili niečo podobné. Preto by sa z prípadnej podpory pre víťaza prvého kola mohla stať medvedia služba. Viditeľné to bolo aj v televíznej debate, ktorá sa konala v nedeľu. Boli v nej Eva Decroix z ODS a Radek Vondráček z ANO a museli odpovedať na otázku, koho by volili na Slovensku za prezidenta. Vondráček povedal, že, samozrejme, Pellegriniho a jeho hnutie ho podporuje. Decroix najprv tvrdila, že to nemôže povedať, lebo sa to nehovorí. Trošku sa teda vykrúcala, hoci bolo jasné ako facka, na čej strane stojí, i keď to nechcela vyjadriť jednou jednoduchou vetou. Bolo vidieť, že je opatrná. A vyplýva to aj z toho, že Korčok sa musí uchádzať o stredového voliča, čo by mohla takáto zahraničná podpora skomplikovať.

Ako sa zachová prezident Pavel? Vyjadrí sa priamo k voľbám slovenskej hlavy štátu?

Neviem. Pred slovenskými parlamentnými voľbami čelil prezident istej kritike, že bol možno k Ficovi až príliš ostrý a že mal byť z jednoduchých pragmatických dôvodov ako diplomat opatrnejší. Zatiaľ som Pavla nepočul, že by sa vyjadroval k súboju Korčoka s Pellegrinim. Tipujem, že česká hlava štátu bude tentoraz naozaj zdržanlivejšia.