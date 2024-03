BBC: Ľudia si pri útoku v Moskve museli pomôcť sami. Elitné jednotky prišli hodinu a pol po streľbe, záchranári ešte neskôr

Počas piatkového teroristického útoku na koncertnú halu pri Moskve sa ľudia museli z budovy dostať vlastnými silami, ruské zásahové jednotky prenikli do areálu až asi hodinu a pol po skončení streľby, záchranári dorazili ešte neskôr. Vo svojej reportáži o reakcii ruských zložiek na to upozornila ruská redakcia stanice BBC. Útok si podľa novej bilancie ruských úradov vyžiadal najmenej 143 obetí na živote.

Streľba v koncertnej sieni Crocus City Hall pri Moskve sa začala v piatok o 19:58 miestneho času. Útok potom podľa šéfa ruskej kriminálnej ústredne Alexandra Bastrykina trval 18 minút. Polícia podľa tvrdenia ruského ministerstva vnútra dorazila ku koncertnej hale päť minút po tom, čo dostala upozornenie, dôkazy pre to ale chýbajú, podotkla BBC.

„Polícia alebo OMON (špeciálne bezpečnostné jednotky, poznámka ČTK) sem ešte len začínajú nabiehať. Teroristi alebo neviem kto strieľajú z automatických zbraní a nie je tu nikto, kto by pomohol ľuďom. Všetci sa snažili zachrániť, ako mohli,“ popísal z miesta viditeľne rozrušený svedok útoku.

Dvere museli vyraziť

Polícia súdiac podľa správ ruských médií hlavne záhradila okolie areálu a pomáhala zraneným. Mnohí ľudia sa pritom museli dostať z haly vlastnými silami, niektorých z nich vyviedli brigádnici v tínedžerskom veku, ktorí si na koncerte privyrábali ako šatniari. Zásluhy týchto brigádnikov, z ktorých niektorým bolo iba 14 alebo 15 rokov, opísal aj portál Meduza. Pripomenul tiež svedectvo jedného z účastníkov koncertu, ktorý popísal, že ľudia museli vyraziť dvere, aby sa dostali von.

Príslušníci špeciálneho oddielu rýchlej reakcie (SOBR) sa do koncertnej haly dostali o 21:39 miestneho času, oznámili podľa agentúr ruské úrady. To je viac ako hodinu a pol po začiatku útoku, podotkla BBC. Záchranári potom do areálu dorazili až asi o hodinu neskôr ako SOBR.

Muži podozriví z útoku dokázali z areálu utiecť. Potom prekonali vzdialenosť asi 370 kilometrov, kým boli podľa tvrdenia ruskej tajnej služby FSB zatknutí v Brjanskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou.