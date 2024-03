Po zrútení mosta v Baltimore našli telá dvoch zo šiestich nezvestných osôb

Telá dvoch nezvestných osôb objavili záchranné zložky v stredu vo vode po zrútení mosta v meste Baltimore na východe USA, uviedli tamojšie úrady. Informovali agentúry AP a DPA. Americká pobrežná stráž v stredu informovala, že nákladná loď, ktorá do mosta narazila, sa krátko pred nešťastím podrobila "rutinnej údržbe motora" v prístave.

K zrúteniu mosta Key Bridge došlo v utorok, keď do jedného z jeho pilierov v čase okolo 01.30 h miestneho času (06.30 h SEČ) narazila kontajnerová loď. Most sa následne zrútil do rieky Patapsco.

V čase nešťastia bolo na moste osem ľudí, dvoch z nich zachránili z vody, šiesti boli nezvestní.

Polícia amerického štátu Maryland spresnila, že potápačom sa v stredu podarilo lokalizovať červený pick-up v približne sedemmetrovej hĺbke. Vo vozidle na nachádzali telá dvoch uviaznutých osôb.

Čítajte viac Úder automobilkám v Spojených štátoch. Zrútenie mosta v Baltimore uzavrelo kľúčový prístav

V prípade obetí ide o 35-ročného občana Mexika a 26-ročného občana Guatemaly. Všetci šiesti nezvestní boli pritom podľa úradov stavebnými robotníkmi a okrem Mexika a Guatemaly pochádzali z Hondurasu a Salvádoru. Podľa úradov sú s najväčšou pravdepodobnosťou všetci mŕtvi.

Jeden zo spolupracovníkov nezvestných osôb v utorok uviedol, že stavební robotníci mali v čase nešťastia prestávku a sedeli vo svojich vozidlách zaparkovaných na moste.

Obrovská nákladná loď, ktorú nebolo možné ovládať a následne narazila do mosta Francis Scott Key Bridge, absolvovala predtým v miestnom prístave „bežnú údržbu motora“. V stredu to uviedla americká pobrežná stráž.

Čítajte viac Šesť nezvestných robotníkov po páde mosta v Baltimore je zrejme po smrti, v ľadovej vode nemohli prežiť

„Pokiaľ ide o motor, neboli sme informovaní o žiadnych problémoch s plavidlom,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ pobrežnej stráže Shannon Gilreath.

Kontajnerová loď Dalí v utorok okolo 1.30 h ráno narazila do piliera mosta, ktorý sa následne zrútil do rieky Patapsco. V čase nárazu sa loď pohybovala rýchlosťou 13 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že strata mosta preruší prímestskú dopravu a naruší dôležitý lodný prístav.