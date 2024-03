Štyria prezidenti v New Yorku. Biden s Obamom a Clintonom zozbierali 25 miliónov USD, Trump bol na pohrebe policajta

Americká prezidentská kampaň vo štvrtok večer (v piatok ráno SEČ) dostala do New Yorku štyroch amerických prezidentov - súčasného šéfa Bieleho domu Joea Bidena, jeho demokratického predchodcu Baracka Obamu a Billa Clintona a jeho republikánskeho rivala Donalda Trumpa.

Biden v divadle Radio City Music Hall usporiadal zbierkovú akciu s hudobnými vystúpeniami a debatou, ktorá podľa organizátorov pre jeho kampaň vybrala vyše 25 miliónov dolárov, čím potvrdila svoj náskok nad Trumpovou kampaňou, zatiaľ čo Trump sa zúčastnil na smútočnom zhromaždení za Jonathana Dillera, policajta zastreleného v službe.

Obama aj Clinton podľa agentúry Reuters obhajovali súčasnú prezidentskú administratívu, a to v ekonomických otázkach i postoji k súčasnému konfliktu na Blízkom východe. Hoci Bidenova administratíva v poslednom čase výrazne zostrila kritiku Izraela a vyzýva ho, aby znížil počet palestínskych civilných obetí a uľahčil prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, akciu v New Yorku sprevádzali propalestínske protesty, a to tak v uliciach, ako aj v sále.

„Hanbi sa, Joe Biden!“, zakričal jeden z protestujúcich z hľadiska. Iný pokrikom prerušil reč Obamu, ktorý odvetil: „Nemôžete len hovoriť a nepočúvať. To presne robí druhá strana“. Obama neskôr poznamenal, že byť prezidentom znamená sedieť v „osamelom kresle“ a čeliť politickej realite.

Večer v Radio City Music Hall moderovala herečka a komička Mindy Kalingová, vystúpila tiež Bidenova manželka Jill. Moderátor talkshow relácie The Late Show Stephen Colbert viedol rozhovor s Bidenom a dvoma jeho demokratickými predchodcami. Ohlásené boli hudobné vystúpenia rapperky Lizzo, speváčky Queen Latifah a Lei Micheleovej a herca a speváka Bena Platta, píše denník The New York Times (NYT).

Akcie v ikonickom divadle v Rockefellerovom centre sa podľa médií zúčastnilo okolo 5 000 ľudí, pričom výška príspevkov na Bidenovu kampaň sa pohybovala od 225 do pol milióna dolárov.

Podľa hlásení Bidenova aj Trumpovho volebného štábu vstupovali demokrati do marca s rezervou vo výške 155 miliónov dolárov, republikáni len so 42 miliónmi, uviedla Reuters s tým, že Trumpov tím míňa milióny dolárov za jeho právne výdavky; Trump je v dejinách Spojených štátov vôbec prvým obžalovaným exprezidentom a okrem štyroch trestných káuz sa potýka aj s občianskoprávnymi procesmi.

Tentoraz Trumpova kampaň poukazovala na kontrast medzi Bidenom, ktorý trávil večer so sponzormi a celebritami, a Trumpom, ktorý si uctil pamiatku zastreleného policajta, píše NYT.