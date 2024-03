Slováci si skryli kódy pod klobúky a nadchli špičkových amerických technológov

„Snažíme sa, aby naši podnikatelia i umelci zostali prepojení so Slovenskom, ktoré si potrebuje podchytiť Slovákov, ktorí sa v USA presadili – či už v biznise alebo sa stali kapacitami na univerzitách či inde,“ objasňuje Lackovič. „V Spojených štátoch pôsobí nemálo veľmi úspešných slovenských rodákov. Uvediem aspoň dva príklady z farmaceutického priemyslu: aj vedci pôvodom zo Slovenska vyvíjali v USA vakcínu proti covidu, iní sa v laboratóriách venujú napríklad boju proti Alzheimerovej chorobe,“ zdôrazňuje Hrušovská.

Foto: Archív A. H. Andrea Hrušovská Andrea Hrušovská zdôrazňuje, že v USA pôsobí nemálo veľmi úspešných slovenských rodákov.

Obaja pracujú bez nároku na honorár pre neziskovú organizáciu Slovak PRO. Jej korene siahajú do roku 2001, keď v New Yorku vzniklo združenie Sieť mladých slovenských profesionálov, ktorú založil Oto Raček (Young Slovak Professionals Network) a dalo si za cieľ udržiavať príslušníkov slovenskej komunity pohromade a využívať stretnutia aj na vzájomnú pomoc v pracovnej kariére. Spolok nabral novú energiu a rozšíril postupne svoje pôsobenie po USA. „Ja som sa k Slovak PRO pridal okolo roku 2015 a pomohol som oživiť a rozbehnúť pravidelné aktivity,“ hovorí Lackovič. Už to nie je len o New Yorku, pridali sa komunity krajanov v San Francisku, v Bostone, Austine, San Diegu, Chicagu, atď.

V zmienenom Austine, ktorý sa nachádza v americkom štáte Texas, sa nedávno konalo prestížne podujatie South by Southwest (SXSW), čo v preklade znamená juho – juhozápad (vystihuje zemepisnú polohu tohto mesta). „Dá sa povedať, že je to festival takmer všetkého kreatívneho – od umenia cez vzdelávanie – školstvo až po moderné technológie,“ hovorí Hrušovská. Austin je na americké pomery neveľké mesto, v ktorom žije zhruba milión ľudí (s priľahlými časťami ich je dovedna okolo dvoch miliónov). „S prihliadnutím na tento počet obyvateľov festival prilákal až 400-tisíc návštevníkov,“ dodáva. „Priestory sú obrovské, sú väčšie ako bratislavská Incheba či nitriansky Agrokomplex,“ podotýka.

Foto: Slovak PRO Vladimír Lackovič „Snažíme sa, aby naši podnikatelia i umelci zostali prepojení so Slovenskom, ktoré si potrebuje podchytiť Slovákov, ktorí sa v USA presadili," hovorí Vladimír Lackovič.

Na podujatí sa prezentovali aj technologické firmy zo Slovenska. Dôležité je zaujať v prvom momente, čo sa naozaj podarilo. „Slovenskí podnikatelia zo slovenskej marketingovej agentúry prišli s kreatívnym nápadom a pripravili jánošíkovské klobúky s logami všetkých spoločností zo Slovenska. S týmito špeciálnymi klobúkmi na hlavách sme sa všetci Slováci zo Slovenska aj z USA hrdo pohybovali po výstavisku. Keď sme si klobúk sňali, záujemca si mohol naskenovať QR kód a dozvedieť sa tak podrobnosti o slovenských firmách, ktoré s nami, so Slovak PRO, prišli na festival SXSW,“ pochvaľuje si Hrušovská. Podotkla, že tento nápad okamžite pomohol prelomiť možné ľady v komunikácii: „Texas má silnú tradíciu klobúkov, takže o to viac boli k Slovákom hneď veľmi prívetiví.“

Podnikatelia zo Slovenska nešetrili slovami chvály na svoju účasť. „Nadviazali významné kontakty v oblasti inovácií,“ vraví Lackovič o podujatí, ktoré patrí medzi špičku vo svete. So spoluprácou so slovenským veľvyslanectvom v USA je spokojný, ale jedným dychom dodáva, že Slovensko by malo robiť viac v ekonomickej diplomacii: „Ako dobrovoľníci sme vlastne suplovali štát. Keby sa do toho vložil, slovenské firmy by mohli mať v Austine vlastný pavilón.“

Hrušovská v tejto súvislosti poukázala na to, že Česká republika má v Austine svojho obchodného zástupcu, ktorý sa venuje spolupráci a nadväzovaniu kontaktov s americkými spoločnosťami. A nielen to: „Bol tu napríklad aj hajtman Zlínskeho kraja, ktorý zrejme dosiahne to, že v Brne otvorí svoju inovačnú pobočku Texaská univerzita. Tá je dokonca v rebríčku vysokých škôl v USA už bohatšia ako slávna Harvardova univerzita.“

Hrušovská a Lackovič sa zhodujú v tom, že americké prostredie ponúka skvelé príležitosti i pre našincov. „Dovolím si povedať, že v oblasti technológií je trh v USA najlepší na svete aj pre podnikateľov zo Slovenska. Spojené štáty majú približne 330 miliónov obyvateľov, veľká krajina žije výdobytkami vedy a techniky. Samozrejme, že v silnej konkurencii nie je ľahké presadiť sa, ale komu sa to podarí a ďalej poctivo pracuje, ten sa tu už nestratí,“ ozrejmuje Lackovič. „Tiež si trúfnem poznamenať, že vo viacerých smeroch je tu priaznivejšia klíma pre biznis. Na rozdiel od Európy odpadáva jazyková bariéra, lebo nie všade sa v nej dohovoríte po anglicky. Na starom kontinente sa môžu vyskytnúť aj kultúrne a iné bariéry, čo o USA neplatí pre ich rozmanitosť,“ pridáva sa Hrušovská.