Zelenskyj hovoril o polmilióne mobilizovaných. General Syrskyj: Potrebujeme výrazne menej vojakov

Ukrajinská armáda bude musieť pre obranu pred ruskou inváziou mobilizovať menej vojakov, než sa pôvodne očakávalo. Dnes to v rozhovore s agentúrou Ukrinform povedal hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj. Prezident Volodymyr Zelenskyj vlani v decembri povedal, že vedenie armády navrhuje zmobilizovať ďalších 450 000 až 500 000 Ukrajincov v situácii, keď Rusko zosilnilo útoky na tisícikilometrovej frontovej línii.

Syrskyj na svoj súčasný post nastúpil vo februári. V rozhovore povedal, že po previerke zdrojov bol počet vojakov zvažovaných na mobilizáciu „výrazne znížený“. Konkrétne číslo pochopiteľne nezverejnil. „Očakávame, že budeme mať dosť ľudí schopných brániť vlasť,“ povedal Syrskyj. Dodal, že nejde len o mobilizovaných vojakov, ale aj o bojovníkov z radov dobrovoľníkov.

Agentúra Reuters uvádza, že mobilizáciu do ukrajinskej armády brzdí klesajúca ochota bojovať, rovnako ako správy o korupcii a nevyberanom prístupe voči odvedencom v mobilizačných centrách. Zákon, vďaka ktorému by štát mohol povolať viac ľudí do vojny, je v ukrajinskom parlamente.

Syrskyj povedal, že na základe auditu nebojových jednotiek velitelia mohli poslať na front tisíce vojakov a že pri obrane vlasti sú rovnako významné aj podporné zložky. „Vojna, ktorú sme nútení viesť proti ruským votrelcom, je vojnou vyčerpávajúcou, vojnou logistickou,“ uviedol veliteľ.

Ukrajinská armáda podľa neho pripravuje silné obranné línie na skoro všetkých miestach ohrozovaných ruskou armádou.

Ruská armáda v polovici februára po niekoľkých mesiacoch dobyla východoukrajinskú Avdijivku. Ukrajincom sa nedostávalo vojakov ani munície. Syrskyj v rozhovore s Ukrinformem povedal, že ukrajinské sily by rozhodne pozície udržali, keby Kyjev dostal od západných spojencov viac munície a prostriedkov na protileteckú obranu.