Írsko má najmladšieho premiéra v histórii, Harris získal podporu parlamentu

Harrisa slávnostne vymenovali do funkcie za účasti prezidenta Michaela Higginsa a vo veku 37 rokov sa stal najmladším premiérom v írskej histórii. Pred oficiálnym vymenovaním ho v utorok vo funkcii premiéra potvrdil parlament v pomere hlasov 88 ku 69.

„Zaväzujem sa, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som si ctil dôveru, ktorú ste mi dnes dali,“ povedal Harris v parlamente. Dodal, že chce do verejného života priniesť nové myšlienky a energiu.

Harrisov nástup do funkcie predsedu vlády završuje jeho prudký politický vzostup. Ako šestnásťročný vstúpil do mládežníckej organizácie strany Fine Gael. Vo veku 22 rokov sa stal členom krajskej rady a v roku 2011 bol ako 24-ročný zvolený do parlamentu. Dostal prezývku „Baby of the Dail“, čo je označenie pre najmladšieho člena parlamentu. V roku 2016 bol vo veku len 29 rokov vymenovaný za ministra zdravotníctva a v roku 2020 za ministra pre vyššie vzdelávanie. Harrisova popularita na sociálnych sieťach, najmä na TikToku, z neho urobila jedného z najviditeľnejších politikov v Írsku.

Nový írsky premiér sa plne hlási k programu vlády dohodnutému s koaličnými partnermi zo strany Fianna Fáil a Strany zelených. Stredopravicová Fine Gael si ho zvolila za svojho lídra po rezignácii Varadkara.

Varadkar ohlásil rezignáciu 20. marca. Začiatkom marca boli neúspešné dve referendá o zmenách v ústave týkajúcich sa definície rodiny a úlohy žien, ktoré podporovala vláda. Premiérom bol od decembra 2022, predtým v rokoch 2017–20. Pri prvom zvolení bol najmladším írskym lídrom a prvým írskym premiérom, ktorý sa otvorene hlási k homosexuálnej orientácii.